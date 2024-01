IPTU de São Paulo terá reajuste de 4,3% em 2024: veja o calendário

A prefeitura de São Paulo divulgou o Edital do IPTU 2024 nesta quarta-feira, 7. O vencimento da primeira parcela ou a opção de pagamento à vista para todos os imóveis está programado para o mês de fevereiro. O reajuste para este ano, com base na inflação, é de 4,3%.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista receberão um desconto de 3% no tributo, além de evitarem possíveis acréscimos moratórios decorrentes do esquecimento de parcelas mensais. A alternativa de quitar o imposto em dez parcelas também está disponível.

Calendário do IPTU 2024

O pagamento, à vista ou das parcelas, poderá ser efetuado por meio de 2ª via do boleto emitida pela internet, disponível a partir do dia 15 de janeiro de 2024 no site da prefeitura de São Paulo.

O vencimento será no dia 9 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento. Ou no dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por administradoras de imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

Como pagar o IPTU

Para o pagamento em 2024, além das formas convencionais, como terminais de autoatendimento, internet banking, guichês de caixa e lotéricas, será possível utilizar o sistema Pix. O guia de pagamento com o código para o Pix também estará disponível no site da prefeitura.

Haverá envio de boletos?

Não haverá o envio mensal de boletos para os contribuintes que optarem pelo parcelado, apenas a notificação de lançamento com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Aqueles que escolherem o parcelamento receberão, posteriormente, todos os boletos restantes em um único formulário, mantendo os vencimentos mensais de cada parcela.

Confira as últimas notícias de Invest: