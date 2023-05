iPhone 14 e MacBook Air pela metade do preço; saiba como participar do leilão da Receita Federal

Nos próximos dias 15 a 23 de maio ocorre o leilão da Receita Federal, via internet. Entre os produtos ofertados destacam-se alguns eletrônicos da Apple, como um iPhone 14 e MacBook Air, e da Xiaomi, com seu modelo de smartwatch Smart Band 6 — todos com lance inicial de metade do valor original do varejo.

De acordo com a Receita Federal, o leilão inclui 94 lotes de produtos avulsos ou em conjuntos simples. Os resultados do leilão devem sair dois dias após o encerramento, segundo o editorial.

Como dar lances no leilão da Receita Federal?

O leilão começa na próxima segunda-feira, 15, e os lances devem ser feitos por meio do site da Receita. Entre os lotes ofertados, basta oferecer um valor acima do mínimo exigido.

Para participar do leilão, é necessária a compra de um certificado digital e, em seguida, um código de acesso do Portal e-CAC. Antes de qualquer lance, também é necessária a leitura do edital, disponível no site oficial da Receita.

O leilão funciona com o maior valor do lance: quem digitar o maior número, leva o produto. É necessário retirar os lotes presencialmente, uma vez que a Receita não trabalha com a entrega dos produtos. É proibida a revenda dos lotes adquiridos.

Quais são os produtos do leilão da Receita Federal?

Entre os itens leiloados, estão um iPhone 14 Pro com 256 GB de armazenamento. O lance inicial é de R$ 5,4 mil (cerca de metade do valor no varejo comum). A lista também inclui um MacBook Air com processador M1, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno (R$ 8,7 mil).

Os produtos são variados, sendo a maior parte dos lotes composta de celulares, acessórios, informática, relógios, vestuários, máquinas fotográficas, óculos e bebidas.