Inter lança produto financeiro que permite investir pelo cartão de crédito

O Banco Inter anunciou, na última semana, o lançamento do Invest Now, Pay Later, produto financeiro que permite investir usando o cartão de crédito. O novo recurso oferece a possibilidade de investir em uma Letra de Crédito Imobiliário (LCI), com liquidez de 180 dias, na faixa de R$ 500 a R$ 5 mil.

Na prática, o cliente adquire o investimento como uma compra em seu cartão de crédito e paga por esse produto depois da aquisição, no momento do vencimento da fatura do cartão. Os aportes são isentos de descontos no imposto de renda e de quaisquer outras taxas e recebem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Para que o cliente possa resgatar o investimento na data estipulada, é necessário pagar de forma integral a fatura do cartão de crédito que inclui o aporte no produto. Em caso de inadimplência do cartão ou de pagamento parcial da fatura, o cliente não poderá ter acesso à rentabilidade do investimento.

O lançamento ainda prevê outras possibilidades de investimentos a curto ou médio prazo, que permitirão aportes em mais produtos, pagamento parcelado e diferentes prazos para retirada do dinheiro.

