Inter faz feirão de renegociação de dívidas e dá desconto de até 90%

O Inter realiza até o final do mês um feirão de renegociação e irá oferecer desconto no valor de R$ 50 milhões e até 90% de desconto na quitação de dívidas. São elegíveis os clientes que têm dívidas de cartão de crédito, crédito imobiliário e crédito consignado.

As condições especiais para negociação são personalizadas de acordo com cada cliente. A dívida do cartão de crédito, por exemplo, pode ser quitada direto pelo app do Inter. Basta acessar a aba de cartões no aplicativo, clicar no botão “Negociar”, definir os valores, parcelas a pagar e confirmar a operação. Se a dívida estiver atrasada há mais de 60 dias, também é possível pode fazer uma proposta pelo Portal de Negociação.

'Descontômetro'

Os R$ 50 milhões em descontos faz parte de uma ação chamada 'Descontômetro', que funcionará como um contador regressivo e diminui à medida que os clientes negociarem suas dívidas.

“Neste momento de maior inadimplência, que gera impactos na vida das pessoas, estamos fazendo todo o possível para dar um incentivo, ajudá-los a desenrolar as dívidas e trazê-los de volta para o sistema financeiro”, explica o CEO do Inter, João Vitor Menin.