Inter alcança marca de 1 milhão de contas globais e libera cartão físico no exterior

O Inter acaba de alcançar a marca de 1 milhão de contas globais e começa a emitir o cartão físico para uso no exterior. Segundo o banco digital, o objetivo é proporcionar mais segurança e comodidade durante as viagens de brasileiros ao exterior, uma vez que o cartão físico permite saques e compras em dólar nos Estados Unidos ou na moeda local de outros países. Antes da mudança, os clientes tinham acesso apenas ao cartão vistual e às carteiras digitais.

“O cartão físico é um passo importante na nossa estratégia de expansão internacional e vai garantir uma jornada mais completa para nossos clientes, que agora contam com os cartões físico e virtual, além de todas as facilidades do nosso Super App. Estamos focados em evoluir nosso produto para atrair cada vez mais pessoas para a nossa conta global”, afirma, em nota, o CEO do Inter, João Vitor Menin.

A conta global não tem taxa de adesão nem de manutenção. O envio de recursos da conta brasileira para a conta internacional pode ser feito a partir de US$ 1 e está disponível em tempo real a todo momento, com spread de 0,99% – o menor do mercado segundo o banco digital.

Clientes Inter também não pagam taxa transacional para a remessa ou depósito na conta global a partir da conta digital brasileira. De acordo com o Inter, o IOF da conta é o menor praticado nesse tipo de transação: 1,1% no depósito e 0,38% no resgate na conta. O valor, na visão do banco digital, é um dos principais benefícios do produto, já que atualmente as compras feitas com cartões de crédito internacionais emitidos no Brasil incluem IOF de 6,38% e não há incidência de IOF usando o cartão de débito no momento da compra.

Nos EUA, o saque é gratuito em caixas eletrônicos da rede Allpoint, mas pode ser tarifado nas demais redes, dependendo do operador. O Inter esclarece que, em outros países, poderá haver cobrança de taxa dependendo da legislação local. Nesse caso, a conversão é feita de dólar para a moeda local. Para solicitar o cartão físico, basta ter saldo de pelo menos US$ 50 na conta internacional em dólar do aplicativo do Inter.