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INSS: prazo para contestar descontos de fraudes acaba nesta sexta-feira, 20

Aposentados que receberam débitos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 podem recorrer; entenda as regras

Cerca de 750 mil beneficiários aptos para solicitar devolução ainda não registraram o pedido (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Cerca de 750 mil beneficiários aptos para solicitar devolução ainda não registraram o pedido (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 20 de março de 2026 às 16h46.

Os beneficiários que receberam descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 podem contestar os valores debitados indevidamente até esta sexta-feira, 20. 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aponta que cerca de 750 mil beneficiários estão aptos a solicitar reembolso após as fraudes. 

Até segunda-feira, 16, mais de 6 milhões de pessoas haviam contestado as cobranças e 4,3 milhões aderiram aos acordos.

Estimativas indicam que R$ 3 bilhões foram devolvidos aos pensionistas.

Quem pode contestar descontos no INSS?

É possível contestar novamente junto ao INSS caso não tenha obtido resposta previamente. 

Confira quem pode solicitar o ressarcimento.
  • Pensionistas que não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis após a queixa;
  • Beneficiários que receberam resposta considerada irregular, como assinaturas falsas ou gravações de áudio em vez de comprovantes válidos;
  • Pessoas que receberam os descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025;
  • Aqueles que possuem processo judicial em andamento para resolver a questão, mas que ainda não receberam os valores pendentes.

Grupos especiais 

Idosos com mais de 80 anos, indígenas e quilombolas podem ter o processo iniciado automaticamente, mesmo sem o pedido formalizado. 

Nesses casos, a ação é realizada diretamente pelo INSS.

Como solicitar reembolso após as fraudes?

A contestação pode ser realizada virtualmente no aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios, que estão aptas para o atendimento dos pensionistas desde maio de 2025

Outra opção é realizar o processo via telefone, pelo número 135.

Veja o passo a passo. 
  1. Entrar em contato com a entidade por meio dos canais oficiais (aplicativo, telefone ou em agência dos Correios);
  2. Aguardar prazo de 15 dias para resposta; 
  3. Caso não tenha retorno ou o INSS determine que houve resposta irregular, o sistema libera automaticamente a opção de adesão;
  4. Aderir ao acordo no aplicativo Meu INSS ou nos Correios.

Prazo de ressarcimento do INSS

Caso a entidade responda a contestação do beneficiário, os documentos entram em análise. 

O INSS explica que o beneficiário será notificado e pode aceitar a justificativa, contestar ou declarar que não está ciente da assinatura. 

Se houver nova notificação, então a entidade tem até cinco dias úteis para devolver os valores.

Em situações que isso não ocorra, o caso será encaminhado para uma auditoria e os beneficiários pode contar com suporte jurídico da Defensoria Pública para que sejam aplicadas as medidas judiciais cabíveis. 

Acompanhe tudo sobre:INSS

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