INSS: prazo para contestar descontos de fraudes acaba nesta sexta-feira, 20

Cerca de 750 mil beneficiários aptos para solicitar devolução ainda não registraram o pedido (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 20 de março de 2026 às 16h46.
Os beneficiários que receberam descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 podem contestar os valores debitados indevidamente até esta sexta-feira, 20.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aponta que cerca de 750 mil beneficiários estão aptos a solicitar reembolso após as fraudes.
Até segunda-feira, 16, mais de 6 milhões de pessoas haviam contestado as cobranças e 4,3 milhões aderiram aos acordos.
Estimativas indicam que R$ 3 bilhões foram devolvidos aos pensionistas.
É possível contestar novamente junto ao INSS caso não tenha obtido resposta previamente.Confira quem pode solicitar o ressarcimento.
Idosos com mais de 80 anos, indígenas e quilombolas podem ter o processo iniciado automaticamente, mesmo sem o pedido formalizado.
Nesses casos, a ação é realizada diretamente pelo INSS.
A contestação pode ser realizada virtualmente no aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios, que estão aptas para o atendimento dos pensionistas desde maio de 2025.
Outra opção é realizar o processo via telefone, pelo número 135.Veja o passo a passo.
Caso a entidade responda a contestação do beneficiário, os documentos entram em análise.
O INSS explica que o beneficiário será notificado e pode aceitar a justificativa, contestar ou declarar que não está ciente da assinatura.
Se houver nova notificação, então a entidade tem até cinco dias úteis para devolver os valores.
Em situações que isso não ocorra, o caso será encaminhado para uma auditoria e os beneficiários pode contar com suporte jurídico da Defensoria Pública para que sejam aplicadas as medidas judiciais cabíveis.