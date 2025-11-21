INSS paga 13º a novos aposentados a partir de segunda; veja o calendário

A partir da próxima segunda-feira, 24, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia o pagamento do 13º salário para novos aposentados e pensionistas — ou seja, que tiveram o benefício concedido a partir de maio deste ano.

Ao todo, 2,4 milhões de segurados vão receber a gratificação, que soma R$ 2,9 bilhões.

Os demais beneficiários já receberam o 13º antecipado nas competências de abril e maio, em repasse que totalizou R$ 73,3 bilhões para 34,2 milhões de pessoas. A antecipação ocorre desde 2020.

A parcela dos novos segurados será depositada de uma única vez, junto à renda mensal. O pagamento segue a ordem do número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, e vai até 5 de dezembro.

Quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.518) recebe primeiro.

Em seguida, são pagos os valores para quem tem renda mensal acima do mínimo e até o teto do INSS, hoje em R$ 8.157,41 (veja o calendário completo mais abaixo).

Como funciona o pagamento do 13º do INSS?

O 13º do INSS é calculado a partir do mês em que o segurado começou a receber o benefício.

Quem já estava aposentado em janeiro do ano de pagamento recebe o valor integral, dividido em duas parcelas: uma paga no primeiro semestre e a outra até a competência de novembro.

A segunda parcela pode ter desconto de Imposto de Renda (IR), caso o segurado esteja sujeito à cobrança. Para quem se aposentou ao longo do ano, o valor é proporcional aos meses em que teve direito ao benefício (veja mais abaixo).

Segurados que começam a receber o benefício depois do adiantamento das duas parcelas recebem o 13º de uma única vez no fim do ano. Já quem está em auxílio-doença recebe uma quantia proporcional ao período de afastamento, calculada conforme o tempo em que o benefício temporário permanecer ativo.

Veja como fazer a consulta

A consulta ao benefício estará liberada para todos os segurados a partir do dia 24 no aplicativo ou site Meu INSS.

Quem recebe um salário mínimo costuma visualizar o valor antes dos demais. A partir do primeiro dia de pagamento, o extrato atualizado fica disponível para todos os segurados.

A consulta pode ser feita no Meu INSS, disponível no site e nos aplicativos para Android e iOS. Para acessar, é necessário cadastro no Portal Gov.br.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Têm direito ao 13º aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.

Nos casos de auxílios temporários, o pagamento é proporcional aos meses do benefício. Por exemplo, se o segurado recebeu o auxílio-doença por seis meses, o cálculo do 13º será feito com base nesse período, e não no valor cheio do ano.

Segurados do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e RMV (Renda Mensal Vitalícia) não recebem a gratificação.

E o desconto do IR?

O desconto do IR será aplicado apenas para quem se enquadra nas regras de cobrança.

Hoje, ficam isentos os beneficiários que recebem até dois salários mínimos e aqueles com doenças graves. A nova faixa de isenção para rendas de até R$ 5.000 começa a valer somente em 1º de janeiro.

Aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais têm uma parcela extra de isenção no mês de aniversário. Já quem se aposentou neste ano receberá o 13º de forma proporcional aos meses em que já tem direito ao benefício.

Veja o calendário de pagamento do 13º do INSS

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 24/11

Final 2: 25/11

Final 3: 26/11

Final 4: 27/11

Final 5: 28/11

Final 6: 1/12

Final 7: 2/12

Final 8: 3/12

Final 9: 4/12

Final 0: 5/12

Para quem recebe acima do salário mínimo: