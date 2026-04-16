INSS libera consulta ao 13º antecipado; veja calendário de pagamento

A prévia do 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já pode ser consultada no site e no aplicativo Meu INSS, por meio do extrato de pagamento. A liberação, anunciada nesta quinta-feira, 16, faz parte da estratégia do governo federal de antecipar o abono anual.

Em 2026, cerca de 35,1 milhões de segurados serão contemplados com o pagamento, dividido em duas parcelas. A primeira, prevista para abril, deve injetar aproximadamente R$ 39 bilhões na economia. A segunda, paga em maio, deve movimentar valor semelhante, totalizando R$ 78,2 bilhões.

O calendário segue o cronograma tradicional do INSS, com depósitos definidos de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda ocorrerá de 25 de maio a 8 de junho.

Têm direito ao abono segurados que receberam, ao longo de 2026, benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia ficam de fora do pagamento.

São Paulo lidera o valor por abono anual

Pelas regras atuais, previstas no Decreto 3.048 (artigo 120), o 13º do INSS é tradicionalmente pago entre agosto e novembro. A antecipação, no entanto, abrange todos os estados e representa uma injeção relevante de recursos nas economias locais.

Na divisão por unidades da federação, São Paulo lidera tanto em volume de recursos quanto em número de beneficiários, com R$ 21,3 bilhões distribuídos a cerca de 8 milhões de pessoas. Em seguida aparecem Minas Gerais (R$ 8,6 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 7,2 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 6,1 bilhões).

Na outra ponta, os menores volumes se concentram em estados com menor população, como Roraima (R$ 74,7 milhões) e Amapá (R$ 90,9 milhões).

Ao todo, o pagamento do abono anual deve somar R$ 78,2 bilhões em 2026, alcançando mais de 35 milhões de beneficiários em todo o país.