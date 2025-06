INSS inicia o pagamento de junho para aposentados e pensionistas; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou nesta terça-feira, 24, o pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas. O pagamento inicia o calendário de pagamentos de benefícios para o segundo semestre de 2025.

Para facilitar o acompanhamento dos beneficiários, a tabela apresenta as datas de pagamento para aqueles que recebem até um salário-mínimo, com o dígito final do benefício variando de 1 a 5, e os que recebem acima de um salário, cujos pagamentos são realizados nos primeiros cinco dias úteis do mês subsequente.

Os beneficiários com dígito final de 1 a 5 recebem os pagamentos nos últimos 5 dias úteis de cada mês. Já os segurados com final de dígitos de 6 a 9, e os com final 0, terão seus benefícios pagos nos primeiros 5 dias úteis do mês seguinte, juntamente com os beneficiários de valores acima do salário mínimo.

Este calendário é fundamental para os segurados organizarem seus recebimentos, com datas específicas para cada final de número de benefício. A tabela detalhada pode ser consultada a qualquer momento pelos beneficiários, ajudando a evitar confusões sobre os dias de pagamento

Calendário de pagamento do INSS

Data de pagamento para quem recebe até um salário mínimo: