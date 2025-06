INSS divulga datas da segunda parcela do 13º salário; confira o calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário para o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos beneficiários. Iniciado em 26 de maio, os pagamentos seguirão até 6 de junho para quem ganha até um salário mínimo. O valor dessa parcela corresponde a 50% do benefício mensal e será depositado junto com o pagamento de junho, seguindo a ordem do número final do benefício.

A segunda parcela do 13º salário é destinada aos segurados que recebem benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios. Para ter direito, o beneficiário deve ter recebido a primeira parcela em 2025.

O pagamento está organizado conforme o último dígito do número do benefício, sem considerar o dígito verificador, e será feito de forma escalonada até 8 de julho de 2025. Quem recebe um salário mínimo ou benefício equivalente terá os valores creditados conforme esse cronograma.

Além da segunda parcela, a antecipação da primeira parcela do 13º salário já foi realizada entre os meses de abril e maio deste ano, atendendo aos beneficiários do INSS.

A seguir, o calendário completo com as datas para o pagamento da segunda parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Final do Benefício Data de Pagamento 1 26 de maio 2 27 de maio 3 28 de maio 4 29 de maio 5 30 de maio 6 2 de junho 7 3 de junho 8 4 de junho 9 5 de junho 0 6 de junho

A segunda parcela do 13º salário para quem recebe acima de 1 salário mínimo começou nesta segunda-feira, 2. O pagamento será feito em datas específicas de acordo com o final do número do benefício, com valores proporcionais ao benefício mensal.