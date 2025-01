INSS: aposentados e pensionistas terão aumento de 4,77% em 2025

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já têm definido o reajuste de seus benefícios para 2025. Quem recebe valores superiores ao salário mínimo terá um aumento de 4,77%, com base no acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até dezembro de 2024, como prevê a legislação. Esse ajuste passa a valer para os pagamentos deste mês.

O novo teto previdenciário também foi reajustado para R$ 8.157,40, um aumento em relação aos R$ 7.786,01 de 2024, enquanto o piso do INSS, equivalente ao salário mínimo, foi reajustado em dezembro para R$ 1.518, representando um acréscimo de 7,5% ou R$ 106 comparado ao ano anterior.

Calendário de pagamentos do INSS

Os pagamentos atualizados para aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios do INSS terão início no dia 27 de janeiro, conforme o seguinte cronograma:

Quem recebe até um salário mínimo : pagamentos de 27 de janeiro a 7 de fevereiro;

: pagamentos de 27 de janeiro a 7 de fevereiro; Quem recebe acima do piso nacional: pagamentos entre 3 e 7 de fevereiro.

O calendário considera o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Para beneficiários de longa data, a data de pagamento habitual permanece a mesma.

Detalhes sobre os benefícios

Segundo dados da folha de novembro de 2024, o INSS paga mensalmente 40,6 milhões de benefícios, sendo:

34,3 milhões previdenciários , como aposentadorias e pensões;

, como aposentadorias e pensões; 6,3 milhões assistenciais, incluindo o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Do total, 28,2 milhões de benefícios correspondem ao piso de um salário mínimo, enquanto 12,3 milhões têm valores acima desse patamar.

Como consultar informações sobre o benefício?

Para quem tem acesso à internet:

Acesse o site Meu INSS , faça login e clique em "Extrato de Pagamento".

, faça login e clique em "Extrato de Pagamento". Use o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS), que oferece os mesmos serviços e histórico do beneficiário.

Para quem prefere atendimento por telefone:

Ligue para a Central 135 e informe o CPF, confirmando alguns dados cadastrais para evitar fraudes. O atendimento funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.