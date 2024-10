INSS alerta para novo golpe contra aposentados; veja como se proteger

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta para um novo golpe direcionado a aposentados e pensionistas. A fraude consiste em informar falsamente que segurados foram incluídos em uma suposta lista de pedidos de benefícios negados pelo INSS.

A tentativa de golpe foi descoberta quando um segurado do Rio de Janeiro foi notificado por um oficial de justiça sobre uma ação judicial registrada em seu nome. O processo visava reverter um alegado "indeferimento" do benefício, com a argumentação de que a concessão do benefício havia sido negada e listada em uma suposta relação de solicitações não liberadas pelo instituto.

INSS desconhece a lista divulgada em golpes

O coordenador de Gestão de Benefícios (Coben) da Superintendência Regional do INSS no Estado do Rio de Janeiro, Flávio Souza, explicou que o INSS recebeu uma notificação judicial solicitando manifestação oficial sobre essa "lista de indeferimentos". Segundo Souza, o juiz solicitou uma resposta formal sobre a existência dessa listagem mencionada no processo.

Em sua resposta, o INSS informou que não possui qualquer relação pública de benefícios negados com dados acessíveis por terceiros. Souza esclarece que os resultados de requerimentos são divulgados apenas para os segurados ou representantes legais devidamente cadastrados.

Recomendação para proteção de dados

“A situação chamou a atenção pelo fato de o cidadão ter sido notificado por meio de um oficial de justiça, com base em uma suposta relação publicada pelo INSS”, relatou Souza.

O coordenador destacou a importância de os segurados protegerem seus dados pessoais para evitar golpes. Ele ressalta que o INSS não compartilha informações confidenciais com terceiros e que, se necessário, entra em contato com o segurado por meio de SMS, notificações push, mensagens no aplicativo ou site Meu INSS, ligações telefônicas, cartas com aviso de recebimento e em instituições bancárias.

Denúncia e proteção aos segurados

“Somente os segurados ou seus procuradores têm acesso aos dados. Por isso, é fundamental desconfiar sempre que um estranho oferecer serviços em nome do INSS”, afirmou Souza, orientando que, em caso de suspeitas, o segurado registre a ocorrência pelo canal Fala.Br ou pelo telefone 135. Caso necessário, a polícia também pode ser acionada para investigar a situação.