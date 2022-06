Influencer de 1 milhão de seguidores mostra como ganhar R$ 10 mil por mês

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

Média de R$ 10 mil por mês. Campanhas que pagam de R$ 1.000 até R$ 600 mil. Presentes de graça e acesso VIP a eventos. Essa é a vida dos influenciadores – criadores de conteúdo na internet que ganham muito dinheiro de marcas e empresas.

Sim, caso você não saiba, esses influenciadores digitais estão quase 'nadando' em dinheiro de tanto que ganham com parcerias publicitárias e outras formas de propaganda. Isso sem levar em conta tudo que eles ganham de graça para divulgar as marcas – os famosos "recebidinhos".

Descubra quanto ganham os influenciadores do Instagram e TikTok

Pra você ter ideia, veja só quanto ganha, por exemplo, a Juliette, vencedora do BBB 21:

(Fonte: Seu Dinheiro)

Isso mesmo, você não leu errado: potencial de faturamento em R$ 43 milhões por ano. Como você pode ver, ter uma boa audiência nas redes sociais pode dar muito mais dinheiro do que o prêmio do BBB.

Claro que esse é um exemplo extremo. Estamos falando aqui de uma das maiores personalidades do Brasil dos últimos anos. Mas não se engane: quem tem menos seguidores também pode faturar muito dinheiro com redes sociais.

Veja só:

(Fonte: Folha)

A média praticada no mercado é de R$ 18 mil por campanha publicitária. Claro que esse número pode ser maior ou menor de acordo com o tamanho do perfil. Mas segundo levantamento da mesma matéria, as cifras começam em R$ 1.000 e podem chegar até os R$ 600 mil.

Alguns stories, alguns posts e pronto: R$ 1.000

Vamos supor aqui o valor mínimo de R$ 1.000 por uma campanha. Você já pensou em ganhar todo esse dinheiro só pra fazer alguns posts nas suas redes sociais?

Basta fechar a parceria com uma empresa, planejar o roteiro, filmar e postar. Alguns stories, um vídeo no TikTok e pronto: um Pix de R$ 1.000 direto pra sua conta.

E caso você pense que não leva jeito pra isso e nunca faria uma propaganda pra qualquer marca que seja, eu garanto: você não está enxergando todas as possibilidades desse mercado.

Afinal, o que a maioria das pessoas pensa quando lê a palavra "influenciador" são blogueiras de maquiagem, de moda ou de estilo de vida.

Mas essa é apenas uma das milhares de possibilidades de conteúdo que existem.

O que é ser influenciador? Na prática, é ganhar dinheiro com suas paixões

A internet causou uma verdadeira revolução na maneira com que as pessoas ganham dinheiro. Ela trouxe a oportunidade nunca antes vista de qualquer pessoa ganhar dinheiro com suas paixões.

Isso sem precisar de faculdade, sem precisar ser especialista no assunto ou ter qualquer certificação oficial. Basta ligar uma câmera e começar a falar do que você ama, sendo quem você é.

Quem se interessa pelo mesmo assunto e se identifica com a sua personalidade vai começar a te seguir para ver o seu ponto de vista sobre aquele tema. E aí, pronto: você virou um influenciador.

E acredite se quiser: você pode monetizar qualquer assunto, qualquer hobbie, qualquer atividade que você ame verdadeiramente.

Já pensou em ganhar dinheiro pra falar sobre sua paixão – algo que, provavelmente, você já faz de graça?

Isso por si só já seria uma grande fonte de felicidade e propósito na vida. Quando vemos que isso pode ainda gerar um bom dinheiro na conta, aí é realmente o melhor de todos os mundos.

Se você gosta de futebol, cinema, literatura, tocar um instrumento, fazer caminhada, corrida, cozinhar, jogar algum jogo – enfim, praticamente qualquer coisa –, você pode fazer um perfil sobre esse assunto e ganhar dinheiro com isso.

E o melhor: pode ser patrocinado pelas marcas desse nicho e ganhar dinheiro recomendando algo que você realmente gosta e usa na sua vida pessoal. De novo: uma recomendação que, provavelmente, você faria de graça para seus amigos.

Dos mais de 150 milhões de brasileiros que usam as redes sociais, você acha mesmo que não existem 10 mil, 100 mil ou até mesmo 1 milhão de pessoas que se interessam pelo mesmo assunto que você?

1 milhão de pessoas ainda seria cerca de 0,66% de toda a população brasileira que usa as redes sociais. É realmente um oceano de gente, e o melhor: todos com dinheiro no bolso e prontos pra comprar o que os influenciadores oferecem.

Nova tendência: brasileiros aceleraram as compras pela internet depois da pandemia

Com a pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a integrar mais o mundo online ao próprio cotidiano. Com isso, muita gente que tinha medo de fazer compras online foi obrigada a fazer isso.

(Fonte: Exame)

Essas pessoas deram o primeiro passo e viram que comprar pela internet é prático, simples e muito gratificante. E agora, elas estão prontas pra gastar com o que os influenciadores recomendam.

Afinal, por que você acha que os influenciadores ganham tanto dinheiro com essas parcerias? Simplesmente porque eles geram muitas vendas para as marcas.

É uma matemática simples. Se uma marca paga, por exemplo, R$ 18 mil por uma campanha, é porque ela espera faturar mais do que isso com as vendas do seu produto. Se não fosse assim, as marcas não colocariam tanto dinheiro nessas parcerias.

Elas colocam porque funciona. E, em alguns casos, você pode até mesmo ganhar um percentual das vendas geradas pela sua campanha. Aí não há limites para o quanto você pode ganhar.

Em um dos exemplos mais extremos de faturamento gigantesco em uma campanha, o influenciador Carlinhos Maia conseguiu gerar R$ 10 milhões em vendas para um produto digital em apenas 24 horas – tudo isso com uma simples sequência de stories.

Imagine que, nesse caso, fosse acordada uma porcentagem de 3% sobre o faturamento. Essa simples campanha teria gerado uma comissão de R$ 300 mil diretamente na conta do influenciador.

Deu pra entender o tamanho do potencial financeiro que está em jogo aqui? E reforço: você poderia fazer tudo isso falando do que você ama e fazendo parcerias com marcas que você já acompanha.

Especialista mostra como sair do zero e chegar aos R$ 10 mil por mês

É claro que muita gente já sabe de todas essas vantagens e não é à toa que o sonho de muitas pessoas hoje em dia é se tornar um influenciador.

Mas não é fácil. A internet já se tornou um ambiente bem concorrido e muitas pessoas que têm sucesso já dominam as técnicas necessárias para se tornar e se manter relevante.

Quem está começando agora precisa passar por um período de maturação que pode durar meses, quem sabe anos. Tudo isso para aprender, na força bruta, as técnicas e fórmulas necessárias para construir um conteúdo de qualidade.

Mas essa, felizmente, não é a única forma. Você pode cortar um caminho gigantesco e economizar muito tempo da sua vida ao aprender diretamente com quem já sabe fazer sucesso na internet.

Mais especificamente, você pode aprender diretamente com alguém que já tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Estou falando de Davi Louback, o influenciador que alega ter desvendado o algoritmo das redes sociais e descoberto a Fórmula Viral.

Louback saiu do zero a um patamar de mais de 1 milhão de seguidores sem investir um real em anúncios: apenas criando conteúdo usando a Fórmula Viral.

(Fonte: TikTok)

Louback, realmente, decifrou o algoritmo ao descobrir as melhores técnicas e segredos por trás do conteúdo que viraliza e transforma seguidores em dinheiro.

Não só isso, Louback também passou os últimos meses testando e validando sua Fórmula em pessoas próximas a ele que nunca tinham feito conteúdo pra internet na vida. Também deu certo.

É por isso que agora, Louback tem a confiança de dizer: qualquer um poderia ser um influenciador se seguir exatamente o que foi desenvolvido na Fórmula Viral.

A Fórmula Viral: assista à masterclass gratuita

E isso pode funcionar pra praticamente qualquer pessoa, em qualquer nicho, até mesmo se você não quiser aparecer – e, é claro, gerando bastante dinheiro na sua conta.

Depois de descobrir essa Fórmula, Louback sentiu que precisava divulgar esse conhecimento para mais pessoas.

Afinal, mesmo que muita gente ainda tenha preconceito, a verdade é que a possibilidade de ser influenciador é uma verdadeira revolução na forma como as pessoas ganham dinheiro hoje em dia.

Você não precisa ter faculdade, não precisa pegar ônibus lotado, não precisa se submeter a um emprego ruim com salário baixo e um chefe que não te valoriza…

A internet possibilitou que qualquer pessoa ganhasse dinheiro fazendo vídeos sobre o que ama. Isso é maravilhoso e precisa ser aproveitado o quanto antes.

Por isso, buscando levar essa oportunidade para mais pessoas que querem ganhar dinheiro nas redes sociais, mas não sabem por onde começar, Louback preparou uma masterclass gratuita com o conteúdo fundamental da sua Fórmula Viral.

Os objetivos dessa masterclass gratuita são simples. Ele vai ensinar como é possível:

Ganhar em média 12 mil seguidores em 30 dias de forma orgânica (sem precisar investir);

Fazer uma renda de mais de 10 mil reais por mês com posts de vídeos curtos no TikTok, Instagram e Youtube

Bombar os seus perfis sem precisar aparecer (se você não quiser, é claro)

Lembrando: tudo isso fazendo conteúdo sobre o que você ama. Não há por que ficar de fora disso.

Se você tem algum interesse nesse assunto, mas ainda não sabe se ser influenciador é mesmo pra você, eu sugiro que se inscreva na masterclass. É gratuita e o especialista Davi Louback vai poder falar desse mercado com muito mais propriedade do que eu.

Ou seja, você não perde nada por, pelo menos, se inscrever e assistir à aula gratuita. Na pior das hipóteses, você aprende algo novo. Na melhor, pode ter sua vida financeira completamente transformada.

Se você aceitar essa proposta, é só clicar no link abaixo e retirar seu ingresso pra masterclass. Não perca tempo.

