Imposto de Renda: universidade tira dúvidas de forma gratuita

A data limite para declarar o Imposto de Renda referente ao ano-base 2021 se encerra no dia 31 de maio.

Para auxiliar o contribuinte a preencher a declaração corretamente, a Universidade Cruzeiro do Sul oferece um serviço gratuito para tirar dúvidas no dia 21 de maio, sábado.

O serviço, realizado pelos alunos do curso de Ciências Contábeis com apoio técnico da Receita Federal, será oferecido no campus Paulista das 9 horas às 15 horas.

É necessário realizar o agendamento pelo número (11) 2037-5782, de segunda a sexta feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo calendário da Jornada.

Poderá participar da Jornada do Imposto de Renda qualquer pessoa física com rendimento anual de até R$ 500 mil e que não seja sócia ou proprietária de empresas.

Jornada do Imposto de Renda 2022

Data: sábado (21/05)

Horário: das 09h às 15h

Local: Universidade Cruzeiro do Sul

Campus Paulista - Av. Paulista, 1415 - Jardim Paulista, São Paulo - SP