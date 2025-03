Imposto de Renda: qual será o desconto no salário de quem ganha até R$ 7.500?

Na semana passada, o governo federal anunciou mudanças no Imposto de Renda (IR) que afetam a tributação dos salários e rendimentos elevados. A reforma proposta visa reduzir a carga tributária para trabalhadores com salários de até R$ 7.000, por meio de um cálculo especial.

O objetivo é aplicar um desconto adicional progressivo, que será gradualmente reduzido para salários entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Aqueles que recebem até R$ 5.000 terão isenção total do imposto.

Se o projeto for aprovado pelo Congresso Nacional ainda este ano, a partir de 2026, quem ganha até R$ 5 mil por mês não precisará mais pagar Imposto de Renda. Atualmente, a faixa de isenção é limitada a R$ 2.259,20.

Quem vai ser beneficiado com a isenção do imposto de renda?

De acordo com estimativas, cerca de 10 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados com a nova isenção. Somando-se aos 10 milhões de pessoas que já foram beneficiadas pelas mudanças de 2023 e 2024, o total de beneficiados chega a 20 milhões de pessoas que deixarão de pagar Imposto de Renda desde o início da atual gestão do Governo Federal, em 2023.

Com essa medida, aproximadamente 90% dos brasileiros que pagam Imposto de Renda (mais de 90 milhões de pessoas) estarão na faixa de isenção total ou parcial. Além disso, 65% dos contribuintes que declaram Imposto de Renda de Pessoa Física (equivalente a 26 milhões de pessoas) serão totalmente isentos, segundo informações do governo.

Quem recebe entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 por mês terá um desconto progressivo no Imposto de Renda, o que significa pagar menos imposto do que atualmente. A isenção será parcial, com descontos graduais que diminuem conforme a renda do trabalhador.

Qual será o desconto salarial com o novo IR?

Uma das principais dúvidas dos contribuintes é se, com a aplicação dessa nova fórmula, quem recebe R$ 6.999 teria um salário líquido maior do que quem ganha um pouco mais — R$ 7.001 —, que está sujeito à tabela do IR atual.

De acordo com um estudo do economista Sérgio Gobetti, publicado no Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre, a resposta é não.

Segundo Gobetti, quem recebe R$ 6.900 terá um desconto adicional de apenas R$ 11, enquanto quem ganha R$ 7.000 não terá abatimento extra e seu imposto será calculado pela tabela tradicional.

Em relação aos rendimentos mais altos, quem ganha entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão terá uma alíquota reduzida, enquanto os rendimentos superiores a R$ 1,2 milhão anuais serão tributados com uma alíquota máxima de 10%.

A proposta do "imposto mínimo" visa corrigir distorções, principalmente em relação aos lucros e dividendos, que hoje são isentos de tributação. O objetivo é garantir que apenas os super-ricos, que recebem grandes volumes de dividendos, paguem um imposto adicional.

Gobetti ressalta que "ao estabelecer um piso tributário para quem tem rendimentos elevados, a reforma busca aumentar a progressividade do sistema, o que é um passo importante para reduzir as desigualdades fiscais."

As estimativas de impacto fiscal indicam que, mesmo em cenários conservadores, o governo não enfrentará prejuízos significativos.

De acordo com Gobetti, as mudanças podem resultar em um ganho fiscal de aproximadamente R$ 19 bilhões em 2022, podendo chegar a R$ 25 bilhões em 2026, considerando o crescimento da massa salarial de 38% nos próximos quatro anos.

Mesmo em um cenário pessimista, com uma redução de até 50% na distribuição de dividendos, as medidas ainda seriam suficientes para cobrir a desoneração dos assalariados de menor renda. A tributação dos dividendos, com uma alíquota de 10%, deve garantir arrecadação suficiente para compensar a perda com a isenção parcial para os trabalhadores.

Confira a tabela de desconto salarial com o novo Imposto de Renda: