Imposto de Renda 2025: veja abertura de consulta do 3º lote e data de pagamento da restituição Este ano, a Receita modificou as regras de prioridade dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2025

Imposto de Renda 2025: são cinco lotes de restituição do IR (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)