Imposto de Renda 2024: veja como você pode ‘antecipar’ sua restituição

Esta sexta-feira (15) marca o início do prazo para que cerca de 43 milhões de brasileiros façam a declaração do Imposto de Renda 2024. Segundo a Receita Federal os contribuintes terão até o dia 31 de maio para prestar contas ao Fisco.

Não é nenhuma novidade que os brasileiros gostam de deixar a entrega da declaração para a última hora. Ainda mais quando faltam 77 dias para a data limite.

Por outro lado, quanto mais você demora para acertar as contas com Leão, mais no fim da fila da restituição tende a ficar.

Acontece que a Receita Federal costuma favorecer aqueles que entregam a declaração logo no começo do prazo. E neste ano, você ainda pode ir para o “topo da fila” de restituição seguindo dois passos simples.

A seguir eu explico em mais detalhes como fazer isso.

Imposto de Renda 2024: como acelerar a sua restituição

Via de regra, o pagamento das restituições começa assim que acaba o prazo para entregar a declaração.

Ou seja, o 1º lote será pago no dia 31 de maio e depois dele haverá outros 4 lotes pagos entre junho e setembro.

Assim, a Receita Federal estabelece a ordem de prioridades para realizar os pagamentos da seguinte forma:

Idosos acima de 80 anos; Idosos entre 60 e 79 anos e contribuintes com deficiência física ou mental ou portadores de moléstia grave; Pessoas cuja maior fonte de renda é o magistério; Demais contribuintes.

Para aqueles que não se enquadram em um dos três primeiros grupos, a posição na fila costumava ser definida pela data de entrega da declaração.

Como já disse, é possível acelerar o processo. Segundo a Receita Federal, terão prioridade na restituição os contribuintes que:

Utilizarem a declaração pré-preenchida ; e

Optarem pelo pagamento via PIX .

Ao realizar essas duas escolhas o contribuinte pode ficar algumas posições à frente de quem não escolheu o pagamento via Pix, nem utilizou a declaração pré-preenchida.

Mas não se engane, se você deixar para os últimos dias do prazo da declaração, as suas chances de receber a restituição no 1º ou 2º lote diminuem consideravelmente.

Por isso, se você quer receber a sua restituição nos primeiros lotes, a recomendação dos especialistas é entregar a declaração o quanto antes.

Se esta é a primeira vez que vai fazer a declaração ou se você está se sentindo um pouco perdido com as mudanças recentes nas regras do Imposto de Renda, fique tranquilo!

Julia Wiltgen, jornalista do Seu Dinheiro e especialista em IR, preparou um Guia do Imposto de Renda 2024.

Guia do Imposto de Renda 2024

Neste material você vai encontrar todo o passo a passo para declarar seus bens e despesas de forma prática e poder riscar essa tarefa da sua lista.

Com ele você vai aprender passos simples como baixar o programa da Receita Federal e também como resolver situações mais complicadas.

Também vai ficar por dentro de todas as mudanças recentes nas regras do Imposto de Renda, documentos necessários e qual o modelo ideal de declaração para você.

E para não restar dúvidas sobre como preencher a sua declaração você terá acesso ao curso Imposto de Renda, totalmente gratuito.

São tutoriais em vídeo em que a Julia Wiltgen acessa o programa da própria Receita Federal para te mostrar em detalhes como fazer a sua declaração por conta própria.

O guia e o curso são gratuitos.

