Imposto de Renda 2024: Receita anuncia novas regras nesta quarta-feira

A Receita Federal realizará nesta quarta-feira uma coletiva de imprensa para anunciar as novas regras do Imposto de Renda 2024.

O prazo para declaração começar a contar a partir de 15 de março, quando o programa já estará disponível para ser baixado, e vai até 31 de maio.

Com a correção da tabela do Imposto de Renda feita em maio de 2023, quem recebeu até dois salários (R$ 2.640) mínimos no ano passado não vai pagar IR, mas precisará entregar a declaração de qualquer jeito. A tabela não era corrigida desde 2015. A mudança, porém, ocorreu apenas na primeira faixa. Assim, cerca de de 13,7 milhões de pessoas ficaram isentas de pagar IR em 2023.