Imposto de renda 2023: número de declarações enviadas supera expectativa e bate novo recorde

O número de declarações enviadas do imposto de renda 2023 bateu um novo recorde em 2023. Até às 17h15, a Receita Federal informou que recebeu 39.701.478 declarações. A expectativa inicial era receber 39,5 milhões. O prazo encerra às 23h59 nesta quarta-feira, 31 de maio. Das declarações enviadas até agora, 61,62% irão receber restituição do imposto de renda.

Este ano está obrigado a declarar o imposto de renda 2023 quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 em valores superiores a R$ 28.559,70 ou ganhou mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimento de poupança. Se você ainda não declarou o imposto de renda deve se apressar. EXAME Invest preparou um guia para te ajudar. Veja aqui.

Declaração do imposto de renda 2023

O número recorde de declarações do IR não deve se manter no próximo ano. Isso porque o governo já publicou uma medida que altera a tabela mensal de descontos do imposto de renda. A medida provisória aumentou a faixa de isenção do IR para R$ 2.112, ou seja, um reajuste de 10,92%. Além disso, o governo implementou um desconto mensal de R$ 528 na fonte, ou seja, no imposto que é retido. Juntos, os dois montantes atingem o valor de R$ 2.640 da faixa de isenção – valor referente a dois salários mínimos.

Com as mudanças anunciadas, 13,7 milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto, o que equivale a 42% dos declarantes. A medida vai custar R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos neste ano e R$ 6 bilhões em 2024. O texto já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias.

Qual é a faixa de isenção do imposto de renda no próximo ano?

Dessa maneira, quem ganha até R$ 2,64 mil deixará de pagar IR porque também será aplicado um desconto automático de R$ 528 sobre o imposto que deveria ser pago pelo empregado. O desconto irá ocorrer na chamada declaração simplificada do IR. Na prática, quem ganha até R$ 2,64 mil não precisará fazer nada para ser contemplado: deixará de ter imposto retido na fonte e não precisará declarar no próximo ano.

