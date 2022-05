Imóveis com até 85% de desconto: outlet Resale vende 3.900 unidades

Durante o mês de maio, o outlet de imóveis Resale disponibiliza 3.900 imóveis para venda direta. São casas, apartamentos e salas comerciais em várias regiões do país, com destaque entre os estados de Goiás, São Paulo e Paraíba.

Os ativos têm descontos de até 85% e as vendas serão realizadas de forma 100% online por meio do portal da Resale ao longo do mês. Os preços variam entre 11.784 reais e 26 milhões de reais.

Uma das oportunidades é uma casa residencial que está localizada em Piracicaba - SP, que contém seis dormitórios, sendo cinco suítes, e uma área construída de 1.092,1 m², com valor total de R$ 1.411.330,00, sendo 31% abaixo do valor de mercado. Já em Luziânia - GO, há um apartamento residencial, que conta com dois dormitórios e uma área privativa de 46,23 m², somando o valor de R$ 56.096,00, sendo 48% abaixo do valor de mercado.

Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).