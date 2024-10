Greve dos servidores: venda de títulos pelo Tesouro Direto está suspensa nesta terça-feira

A Secretaria do Tesouro Nacional anunciou que não haverá venda de títulos pelo Tesouro Direto nesta terça-feira, 22, por causa das greve dos servidores. Esta é a quarta interrupção do tipo em menos de um mês.

Apesar da paralisação das vendas, o órgão informou que as operações de resgate antecipado e agendamentos ocorrerão normalmente nesta terça-feira, permitindo que os investidores retirem seus investimentos se desejarem.

"Não haverá venda de títulos por meio do Programa Tesouro Direto, devido à greve dos servidores da instituição. Devido a restrições operacionais, todos os agendamentos de compra previstos para o dia 22/10/2024 serão cancelados. Recomendamos que os investidores façam novos agendamentos para datas após o dia 22/10/2024. Vale ressaltar, no entanto, que as operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente no dia 22/10/2024, ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos normalmente no Programa, caso desejem", informou a Secretaria do Tesouro Nacional, em nota.

Os servidores do Tesouro Nacional estão em greve desde o início de agosto. Eles reivindicam a inclusão dos reajustes salariais tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto no Orçamento de 2025, que estão em análise no Congresso.

Resgate

As operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente, ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos normalmente no programa.

Posso resgatar dinheiro aplicado no Tesouro Direto amanhã?

Sim, as operações de resgate não serão impactadas.

Quero comprar títulos do Tesouro Direto. Sou afetado pela greve?

Sim. De acordo com comunicado do Tesouro Nacional, a paralisação impede a realização de operações de venda de títulos, afetando os investidores que utilizam o programa para adquirir papéis do governo federal.

Tinha uma operação de compra de títulos agendada para hoje. O que faço?

Todos os agendamentos de compra previstos para hoje serão automaticamente cancelados. O Tesouro orienta que os investidores reprogramem suas aquisições para datas posteriores.

