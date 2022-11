Gratuito: bolão da Copa online terá premiações exclusivas

EMPIRICUS – UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Os 26 jogadores que defenderão a seleção brasileira em busca do hexacampeonato mundial no Catar já foram convocados. Está aberta, portanto, a temporada de bolões da Copa do Mundo, com familiares, amigos e colegas medindo seu conhecimento esportivo e sua sorte.

A tradicional brincadeira, contudo, evoluiu: agora, ao invés de anotar todos os palpites, você pode fazer o seu bolão por meio do SuperGreen, plataforma na qual é possível criar diversas ligas e ainda acompanhar sua classificação em tempo real.

Além de seus bolões pessoais, você poderá participar de uma competição com todos os usuários do aplicativo e concorrer a diversos presentes surpresa ao longo da Copa.

Um deles já está definido: os três primeiros colocados do bolão geral SuperGreen irão ganhar um curso da especialista em apostas e investimentos esportivos Ana Green, que possui uma taxa de acerto de 80% e já ganhou mais de R$ 150 mil em casas de apostas (as chamadas "bets" que você vê por aí).

Para criar sua liga pessoal e participar do bolão geral, basta fazer seu cadastro gratuito no link abaixo:

