Governo anuncia cancelamento do Bolsa Família para familiares de candidatos eleitos em 2024

O Ministério do Desenvolvimento Social publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 17, uma normativa que cancela o pagamento dos benefícios do Bolsa Família e Auxílio-Gás de famílias com candidatos eleitos nas eleições 2024. A medida reafirma a Lei nº 14.600/2023 e portarias relacionadas.

Com isso, a partir deste mês de janeiro de 2025, as famílias dos novos políticos deixam de receber os benefícios sociais. Enquanto isso, famílias que não recebem o auxílio, mas estão cadastradas no CadÚnico, não poderão receber os benefícios durante os próximos quatro anos de mandato da pessoa eleita.

O que é o Bolsa Família

O Bolsa Família é pago a famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que possuem uma renda per capita mensal de apenas R$ 218,00. Para se cadastrar, é preciso se dirigir a uma unidade de um dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da sua cidade. Para manter o benefício, é preciso seguir algumas determinações do Ministério do Desenvolvimento Social: