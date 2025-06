Golpe do Labubu: criminosos clonam sites e roubam dados de consumidores; veja como se proteger

A popularidade dos bonecos de pelúcia Labubu, criados pelo artista Kasing Lung e comercializados pela marca chinesa Pop Mart, tem sido explorada por criminosos em golpes virtuais. A empresa de segurança digital Kaspersky identificou uma série de sites falsos que se apresentam como revendedores oficiais da marca.

Essas páginas fraudulentas operam em múltiplos idiomas, incluindo português, espanhol, húngaro e francês, e replicam o visual de lojas confiáveis para enganar consumidores interessados nos produtos. Com promoções falsas e preços abaixo do mercado, os golpistas buscam coletar dados financeiros e informações pessoais dos usuários.

De acordo com a Kaspersky, um dos domínios investigados prometia vender edições importadas do Labubu por R$ 47,90, valor significativamente inferior ao praticado oficialmente, que varia entre US$ 20 e US$ 300 — o equivalente a aproximadamente R$ 110 e R$ 1.643. A prática mais comum é oferecer “edições exclusivas” ou descontos irreais como isca para obter dados bancários.

Crescimento da Pop Mart amplia atratividade para golpes virtuais

O personagem Labubu ganhou projeção global em 2023, quando foi relançado em versões como chaveiros. Desde então, se tornou um item popular entre colecionadores e celebridades como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian e integrantes do grupo sul-coreano Blackpink.

Sem distribuição oficial no Brasil, os bonecos Labubu só estão disponíveis por meio de importação direta. Em plataformas de varejo digital como Shopee, AliExpress e Magazine Luiza, os preços variam entre R$ 140 e R$ 1.500 nas versões mais acessíveis, podendo ultrapassar R$ 5.000 em edições consideradas raras.

O personagem é caracterizado por elementos visuais que combinam traços grotescos e infantis — dentes afiados, olhos grandes e pelos em tons vibrantes — e aparece também em acessórios como bolsas e chaveiros. No mercado informal, versões genéricas conhecidas como "Lafufu" são comercializadas na rua 25 de Março, em São Paulo, com valores entre R$ 65 e R$ 250.

Criado em 2015 por Kasing Lung, o Labubu ganhou notoriedade internacional com a estratégia das blind boxes, caixas-surpresa que contêm versões variadas do personagem sem indicar qual delas está embalada. Esse modelo incentiva a repetição de compras por parte de colecionadores, na tentativa de completar as séries lançadas. Algumas figuras consideradas raras são negociadas por até US$ 3.000, equivalente a cerca de R$ 16.200.

A demanda por pelúcias impulsionou os resultados financeiros da Pop Mart. Em 2024, a empresa ultrapassou 13 bilhões de yuans em receita — cerca de US$ 1,81 bilhão ou R$ 9,9 bilhões. Somente as vendas de pelúcias cresceram 1.200%, passando a representar quase 22% do faturamento da companhia.

Diante desta situação, os consumidores devem estar atentos a qualquer oferta que prometa produtos por preços muito abaixo do valor de mercado.

Como se proteger de golpes?