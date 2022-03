Gestão de gastos: como um app de organização financeira pode te ajudar

O controle de gastos ainda é assunto que intriga, pois muitas pessoas não sabem por onde começar. Segundo pesquisa do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), 39% dos brasileiros buscaram diminuir seus gastos no ano passado — sejam eles com consumo básico ou com despesas como lazer e vestuário. Mas engana-se quem pensa que o controle de gastos é apenas para quem está financeiramente apertado. Saber organizar as finanças é essencial para alcançar objetivos, independentemente do valor que entra na sua conta bancária ao final do mês.

Entre o descontrole financeiro e o planejamento do orçamento existe um longo caminho a ser percorrido. Um dos primeiros passos para controlar os gastos é conhecer como se gasta. Parece simples, mas a maioria das pessoas não cumpre esse passo essencial. Um estudo do SPC Brasil em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revela que 48% dos consumidores brasileiros não exercem nenhum tipo de controle sobre seu orçamento e, muitos deles (20%) não fazem nenhum registro financeiro.

Conhecer os seus gastos é o ponto primordial para alcançar a liberdade financeira e lidar melhor com o seu dinheiro no dia a dia, além de conquistar sonhos como comprar uma casa, o carro do ano ou fazer a viagem dos sonhos.

Entender suas finanças se tornou mais simples porque o BTG Pactual criou uma ferramenta de organização financeira chamada Finanças+, que utiliza tecnologia e inteligência de dados para melhorar a sua relação com o dinheiro. A funcionalidade está presente no app do BTG Banking e, enquanto você utiliza a conta-corrente e o cartão BTG Pactual, analisa seus hábitos financeiros de maneira simples e visual.

Leia abaixo como o Finanças+, do app BTG Banking, pode te ajudar a entender suas finanças:

1. Simplifique a sua gestão do dinheiro com o Relatório de Gastos

Não se preocupe, agora não é necessário ficar horas e horas em frente a uma tela preenchendo uma tabela de gastos. O Finanças+ é uma inteligência que busca otimizar o seu tempo, porque já disponibiliza o levantamento com todos os seus gastos e recebimentos para você ter acesso. Essa leitura dos gastos facilita na hora de analisar com o que tem gastado mais ou o que pode mudar nas suas estratégias de otimização financeira.

2. Defina limites de gastos e tenha relação mais inteligente com o seu dinheiro

Agora que você tem acesso ao seu relatório de despesas, pode definir o melhor limite de gastos para que os seus sonhos se encaixem na sua realidade financeira. O limite de gastos é importante no controle das despesas porque é um parâmetro seguro para você se organizar, sem correr o risco de não ter um dinheiro guardado em casos de emergência.

3. Tome decisões mais conscientes através dos dados comparativos

Ao acessar a área do Finanças+ no app BTG Banking, é possível ver um resumo dos gastos divididos por mês de uma forma bem simples. Essa comparação de informações te dá todas as ferramentas para entender o motivo de seus gastos, e, assim, fica muito mais fácil analisar sua vida financeira.

4. Crie limites que te ajudam a chegar mais perto de seus objetivos

Depois de saber seus gastos mais recorrentes pelo relatório de gastos e as categorias em que você mais gasta, é possível traçar objetivos que se adequem às suas vontades e sonhos. Ainda em Personalizar, é possível definir um limite de gastos por categoria, fora do limite de gastos geral.

5. Receba dicas personalizáveis

Outra funcionalidade interessante do app é que ele te dá dicas personalizáveis de acordo com os seus hábitos financeiros, ele pode te parabenizar por ter ficado 30% abaixo da sua média de gastos mensais ou pode te dar uma dica de como poupar seu dinheiro de uma forma nova. As possibilidades são inúmeras.

