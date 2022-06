Formação gratuita para Day Trade: aprenda a operar com expert do mercado sem pagar nada

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

A distribuidora Vitreo, parte do grupo BTG Pactual, resolveu inovar a respeito da formação técnica não apenas de seus clientes, mas de todos os investidores que desejam buscar resultados melhores no mercado financeiro através do Day Trade.

A instituição financeira abriu recentemente as inscrições para uma formação gratuita de Day Trade para iniciantes, que tem o objetivo de ensinar “do zero” pessoas interessadas a operar no mercado financeiro - e ganhar dinheiro com isso.

Para participar, é preciso fazer a pré-inscrição no botão abaixo. Após deixar seu contato, você receberá em seu e-mail as instruções para participar do curso.

[CADASTRO GRATUITO] QUERO PARTICIPAR DO CURSO GRATUITO DE DAY TRADE

Aprenda com o profissional que transformou R$ 1.000 em R$ 7.790 em pouco mais de dois meses

A formação será ministrada pelo trader profissional Filipe Fradinho, também conhecido como FradGain, por conta do seu elevado índice de acerto (gain) nas operações.

Nos últimos 70 dias, Fradinho ostenta uma rentabilidade assustadora em sua Sala de Trading: lucro de 679%, ou seja, uma multiplicação de quase 8 vezes o capital investido em cerca de dois meses.

Para se ter uma noção, quem tivesse colocado R$ 1.000 nessa estratégia teria levado para casa, ao fim de 70 dias, R$ 7.790.

Além de ser um analista certificado pela Apimec, Fradinho é especialista nos mercados futuros de índice e dólar e já atuou nas maiores corretoras do país.

QUERO APRENDER A OPERAR E BUSCAR LUCROS NO MERCADO COM FRADGAIN

Mercado, análise, “setups” e risco: tudo o que você vai aprender com Fradinho antes de se aventurar na Bolsa

A formação oferecida pela Vitreo conta com seis módulos, que tem o objetivo de nivelar todos os participantes e permitir que qualquer iniciante já saia do curso capaz de operar e buscar seus ganhos por conta própria. Confira:

Introdução à renda variável; Como ganhar dinheiro no Day Trade; Mercado futuro; Análise Técnica (Gráfica); Setups Operacionais; Gerenciamento de Risco

Após a formação, o investidor:

Conhecerá os principais conceitos de mercado (ações, bolsa, índice, derivativos, opções);

Estará apto a analisar gráficos para analisar tendências;

Poderá identificar padrões capazes de gerar muito dinheiro;

Saberá como medir os riscos e saber a hora de parar ou adotar uma postura mais moderada.

[CURSO GRATUITO] APRENDA A OPERAR NO MERCADO FINANCEIRO

O que é Day Trade e por que ele vem se tornando tão atrativo para os brasileiros?

O termo “Day Trade” vem do inglês “day”, ou “dia” e “trade”, que significa “negociação”, “troca comercial”.

Basicamente, ele representa as operações de curtíssimo prazo do mercado financeiro, geralmente iniciadas e finalizadas no mesmo dia.

É uma estratégia completamente diferente do investimento tradicional em ações, que prioriza “segurar” os ativos por um tempo maior.

Apesar de ser mais arrojado, o Day Trade permite a obtenção de lucros maiores e mais rápidos, além de tornar possíveis os ganhos tanto nos cenários de alta como de baixa.

Com a digitalização da bolsa e a multiplicação de corretoras e plataformas, hoje é possível realizar essa atividade de qualquer lugar do planeta, desde que se tenha acesso à internet.

A possibilidade de conseguir lucros no mercado financeiro, trabalhando de onde quiser, com flexibilidade de horários e ainda com um patamar de ganhos muito superior à média salarial nacional é o que está atraindo muitos brasileiros, seja os que estão em busca de fazer da atividade um emprego ou uma fonte de renda extra.

Entretanto, a complexidade do mercado exige que o day trader, seja o profissional, seja o que busca renda extra, tenha uma formação sólida.

Isso acaba excluindo muitos investidores do mercado, já que, geralmente, para conseguir uma boa formação, é preciso:

Fazer uma faculdade de ponta para ter a chance de conseguir um estágio no mercado financeiro e, a partir daí, aprender na prática; ou

Pagar caríssimo pelas formações de qualidade disponíveis.

Existem formações com preços mais acessíveis? Até existem, mas, sinceramente, me recuso a chamá-las de “formações”.

São cursinhos muito rasos e superficiais, promovidos por gurus que posam com carros alugados ou mostram 5 segundos de gráficos se movimentando e acreditam que podem ensinar algo. Isso quando não estão te enganando na cara dura.

Essas pessoas não têm nem conhecimento na experiência para formar novos profissionais. Ao sair do curso, o aluno acaba conhecendo alguns termos sobre o mercado, mas é incapaz de operar por conta própria e buscar ganhos consistentes.

Quem ganha, na verdade, é quem vendeu o curso. Porque é justamente disso que essas pessoas vivem - e não de seus resultados no mercado.

Com Fradinho é diferente. Seus resultados são tão convincentes e transparentes (a Sala de Trading está disponível todos os dias e acontece ao vivo na plataforma da Vitreo) que ele não precisa ganhar dinheiro com cursos.

Por isso, está abrindo de graça a formação para investidores iniciantes. De acordo com a Vitreo, a oportunidade está aberta, mas o oferecimento gratuito pode se encerrar assim que o limite de vagas for atingido.

Para se inscrever, clique no botão abaixo:

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.