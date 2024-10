Fisher-Price faz recall de 2 milhões de balanços após mortes de crianças

A empresa estadunidense de produtos infantis Fisher-Price anunciou na quinta-feira, 10, que estava recolhendo mais de 2 milhões de seus balanços infantis Snuga Swings devido ao risco de asfixia. O recall aconteceu após cinco crianças terem morrido por dormirem no dispositivo.

Segundo o periódico estadunidense National Public Radio, de 2012 a 2022, cinco bebês entre 1 e 3 meses foram encontrados mortos quando a cadeira de balanço foi usada para dormir. As características dos fatos sugerem que as mortes aconteceram quando não estavam presos e roupas de cama adicionais foram adicionadas ao assento.

Caso os pais quisessem continuar a usar o produto, foram encorajados a remover o apoio de cabeça e o suporte de corpo do assento. A empresa estava oferecendo um reembolso de US$ 25 aos consumidores. O produto foi vendido por cerca de US$ 160 até janeiro deste ano. Nenhuma explicação foi fornecida sobre como a empresa chegou a esse reembolso de US$ 25.

Cerca de 2,1 milhões de balanços foram vendidos nos Estados Unidos, com mais 99.500 unidades vendidas no Canadá e no México.

O noticiário NBC alegou que Richard Trumka Jr., um comissário da US Consumer Product Safety Commission, disse que os esforços da empresa não vão longe o suficiente. Ele pediu à Fisher-Price que recolhesse todo o produto e reembolsasse os clientes pelo custo total: cerca de US$ 160.

"Acredito que o recall falho que a Fisher-Price está anunciando hoje está fadado ao fracasso e manterá muitos bebês em perigo”, disse Trumka, acrescentando que a resposta da empresa foi “um exemplo horrível de colocar o lucro acima das pessoas”.