Fiat Strada, Chevrolet Onix, HB20 e outros: carros mais vendidos de 2023 desvalorizaram até 19%

A Fiat Strada dominou as vendas no Brasil em 2023, com mais de 120 mil unidades emplacadas entre carros e utilitários leves. No entanto, o veículo enfrentou uma das maiores desvalorizações entre os modelos mais vendidos no país ao longo do último ano. Pelo menos é isso o que apontam os dados da KBB Brasil, especializada em precificação de veículos.

O estudo revela que o preço médio da Fiat Strada teve queda de 16,06% no ano que se encerrou. Em janeiro, a picape zero quilômetro custava em média R$ 119.652. Pulando para dezembro, o preço do mesmo modelo seminovo caiu para R$ 100.434.

Mas a lista dos carros mais vendidos e que tiveram alta desvalorização não para por aqui. O Chevrolet Onix, terceiro colocado no ranking com 102 mil emplacamentos, teve desvalorização semelhante à da Fiat Strada, registrando queda de 16,07%. O preço médio do hatch, que era de R$ 96.906 em janeiro (novo), reduziu para R$ 81.332 em dezembro (seminovo).

Carros com a maior e menor desvalorização em 2023

No entanto, o Chevrolet Tracker se destacou ao apresentar a maior depreciação de valor em 2023. O preço médio do segundo SUV mais vendido no ano passado caiu de R$ 134.382 em janeiro para R$ 108.730 em dezembro, representando queda de 19,08%.

Por outro lado, o Volkswagen Polo apresentou a menor desvalorização entre os modelos mais vendidos. Ficando em segundo lugar no ranking geral e liderando entre os carros de passeio, o automóvel registrou depreciação média de apenas 1,50%. O preço médio do Volkswagen Polo zero quilômetro, que começou em R$ 92.190 em janeiro, reduziu para R$ 90.788 em dezembro, quando seminovo.

Desvalorização média dos carros mais vendidos de 2023

Por meio de tecnologias de análise de dados e big data, a KBB Brasil produziu os levantamentos de precificação de veículos novos e usados. Confira abaixo como ficou o ranking de desvalorização de preço dos carros mais vendidos de 2023:

