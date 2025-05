FGTS inexistente? Saldo some para usuários e gera reclamações nas redes sociais

Usuários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estão relatando nas redes sociais que seus saldos desapareceram das contas vinculadas ao fundo. No aplicativo oficial, é possível encontrar mensagens de erro como "sem contas FGTS", "saldo inexistente" ou "saldo total de todas as suas contas R$ 0,00".

Ferramentas que monitoram falhas em serviços digitais, como o DownDetector, apontam para um crescimento gradual nas reclamações envolvendo o aplicativo da Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FGTS. Esse aumento de queixas teve início por volta das 8h20, porém ainda em volume moderado.

Apesar dos relatos, especialistas alertam que essas mensagens de erro não indicam que os valores tenham sido efetivamente perdidos, mas sim que se trata provavelmente de uma instabilidade técnica temporária, algo comum em sistemas bancários que pode zerar a visualização do saldo momentaneamente.

Além dos problemas no app, um usuário informou ter tentado contato pelo telefone da Central do Cidadão Caixa (0800 726 0207) na opção destinada ao FGTS, mas a ligação foi interrompida abruptamente.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou nenhum esclarecimento oficial sobre a situação.