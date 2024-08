FGTS: Conselho autoriza distribuir R$ 15,196 bi a trabalhadores; saiba quanto você vai receber

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta quinta-feira, a divisão de R$ 15,196 bilhões de parte do lucro auferido pelo Fundo em 2023 entre os trabalhadores. Segundo integrantes da Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS, o crédito nas contas vinculadas deve começar na próxima semana.

Com a distribuição do resultado mais a correção prevista em lei, de 3% ao ano, mais a TR (4,96%), que já foi depositado mensalmente na conta do trabalhador, haverá um crédito adicional de 2,82%, totalizando um rendimento de 7,78%.

Dessa forma, a remuneração das contas vai superar a inflação registrada em 2023, que foi de 4,62% e próximo ao rendimento da poupança de 8,03%.

A repartição do lucro do FGTS vai beneficiar 130,8 milhões de trabalhadores, titulares de 218,6 mlhões de contas ativas e inativas. O saldo total das contas vinculadas atingiu R$ 564,2 bilhões em dezembro de 2023.

No ano passado, o FGTS registrou lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, sendo que R$ 16,8 bilhões foram provenientes de operações de crédito, sobretudo financiamentos habitacionais e título públicos e R$ 6,5 bilhões decorrentes de investimentos do Fundo no Porto Maravilha, no Rio.

O valor distribuído representa 65% do lucro total do FGTS. O restante será destinado a formação de uma reserva para cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em junho, a Corte decidiu a remuneração das contas deve deve pelo menos a inflação.

Como consultar o saldo do FGTS no dia 31 de dezembro?

A consulta do saldo pode ser feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Veja como fazer: