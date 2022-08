FGTS: R$ 9,2 bi não movimentados em saque retornam ao Fundo a partir de hoje

A partir deste sábado, 6, a Caixa vai começar a retornar para as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) um total de R$ 9,2 bilhões em recursos do saque extraordinário do Fundo que foram creditados automaticamente nas contas digitais Caixa Tem, mas que ainda não foram movimentados pelos titulares. Neste ano, foi liberado um saque único de até R$ 1.000 por trabalhador.

Segundo o banco público, os valores vão retornar às contas com a correção devida. A lei 14.075/2020, que regula as poupanças sociais digitais, determina que os valores retornem para as contas do FGTS corrigidos caso não sejam movimentados pelos titulares em até 90 dias após o período de saque.

A Caixa afirma que, no saque extraordinário do FGTS deste ano, foram liberados cerca de R$ 30,1 bilhões em recursos para aproximadamente 43,7 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Trabalhadores que movimentaram valores do saque, bem como os que solicitaram o saque através do aplicativo FGTS, não terão os recursos retornados à conta do Fundo.

Até quando é possível sacar?

Mesmo nos casos em que os valores forem retornados ao FGTS, ainda será possível solicitar o saque até 15 de dezembro, através do app do FGTS (disponível para Android e iOS). O crédito será feito na conta digital Caixa Tem (disponível para Android e iOS) em até 15 dias.

Quem tem direito ao saque?

É possível consultar quem tem direito ao saque pelo site da Caixa, pelo app do FGTS e nas agências da Caixa.

Como sacar o FGTS extraordinário

O valor é disponibilizado automaticamente nas contas digitais do aplicativo Caixa Tem.

Caso o dinheiro não tenha sido depositado dessa forma, é preciso autorizar no aplicativo do FGTS. Basta clicar no menu “Saque Extraordinário”, confirmar os dados cadastrais e clicar em “Solicitar Saque” para liberar o valor.

Depois de fazer a solicitação do saque extraordinário do FGTS, é possível acompanhar e verificar o valor ao qual se tem direito e a data prevista para o crédito na conta do Caixa Tem.

