Férias de verão: viagens em janeiro de 2023 estão 20% mais baratas do que em dezembro deste ano

Para aqueles que já estão programando as férias de verão, deixar para viajar no primeiro mês de 2023 pode ser uma opção mais econômica no que diz respeito às passagens aéreas. É o que mostra um levantamento realizado pelo KAYAK. De acordo com o metabuscador de viagens, tanto destinos nacionais quanto internacionais têm passagens aéreas mais baratas para viagens a partir do dia 10 de janeiro de 2023, em comparação com viagens planejadas entre 01 de dezembro de 2022 e 09 de janeiro do próximo ano.

Férias de verão: destinos nacionais mais buscados

Entre os destinos nacionais mais procurados, sete localizações do Nordeste estão presentes, sendo João Pessoa a cidade com a maior redução no preço médio das passagens aéreas entre os dois períodos (-19%). Veja o Top 10 a seguir, na ordem dos mais buscados:

Destino Preço médio das passagens aéreas (01/12/2022 - 09/01/2023) Preço médio das passagens aéreas (10/01/2023 - 31/01/2023) Variação Recife R$ 2.206 R$ 1.905 -14% Maceió R$ 2.584 R$ 2.178 -16% Rio de Janeiro R$ 1.629 R$ 1.491 -8% São Paulo R$ 1.476 R$ 1.330 -10% Fortaleza R$ 2.245 R$ 2.038 -9% Salvador R$ 1.877 R$ 1.725 -8% Natal R$ 2.454 R$ 2.125 -13% Porto Seguro R$ 2.061 R$ 1.898 -8% João Pessoa R$ 2.635 R$ 2.134 -19% Porto Alegre R$ 1.760 R$ 1.464 -17%

Fonte: KAYAK

A busca foi realizada na base de dados do KAYAK, procurando voos de ida e volta que partissem de todos os aeroportos do Brasil para todos os aeroportos do país. Entre as datas de busca, foram consideradas 13/07/2022 a 13/09/2022 para viagens entre 01/12/2022 e 09/01/2023, em comparação com o período de 10/01/2023 a 31/01/2023.

Férias de verão: destinos internacionais mais buscados

Entre os destinos internacionais mais procurados para o período de férias de verão, o que apresentou maior queda no preço médio foi Miami: a diferença do valor da passagem para viagens a partir de 10 de janeiro de 2023 é de -23% em comparação com viagens entre 01 de dezembro de 2022 e 09 de janeiro do próximo ano.

Outras cidades do exterior que estão entre as dez mais buscadas e que também apresentam queda no valor dos bilhetes, se comprados para viagens a partir de 10 de janeiro de 2023, são Lisboa, Orlando, Buenos Aires, Paris, Berlim e Nova York. Da lista, Varsóvia, na Polônia, é o único destino entre os mais buscados que teve um aumento na variação do preço médio das passagens aéreas (+14%). Veja o Top 10 a seguir, na ordem dos mais pesquisados:

Destino Preço médio das passagens aéreas (01/12/2022 - 09/01/2023) Preço médio das passagens aéreas (10/01/2023 - 31/01/2023) Variação Lisboa R$ 6.358 R$ 5.563 -13% Orlando R$ 7.334 R$ 6.449 -12% Miami R$ 6.716 R$ 5.188 -23% Buenos Aires R$ 2.337 R$ 2.161 -8% Paris R$ 6.764 R$ 6.283 -7% Varsóvia R$ 6.385 R$ 7.303 14% Berlim R$ 6.673 R$ 5.409 -19% Nova York R$ 7.706 R$ 6.403 -17% Madri R$ 6.261 R$ 5.676 -9% Cancún R$ 5.398 R$ 4.293 -20%

Fonte: KAYAK

A busca foi realizada na base de dados do KAYAK, procurando voos de ida e volta que partissem de todos os aeroportos do Brasil para todos os aeroportos fora do país. Entre as datas de busca, foram consideradas 13/07/2022 a 13/09/2022 para viagens entre 01/12/2022 e 09/01/2023, em comparação com o período de 10/01/2023 a 31/01/2023.

