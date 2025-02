Feirão Serasa Limpa Nome paga até R$ 100 para quem quiser renegociar dívidas

A Serasa anunciou o relançamento de seu mutirão nacional para renegociação de dívidas, após a queda na inadimplência registrada com o sucesso do Feirão de novembro.

A nova edição, que contará com 1.456 empresas participantes, trará novamente os descontos tradicionais do Feirão Limpa Nome e o Auxílio-Dívida, incentivo de até R$ 100 para quem negociar pendências financeiras.

A ação acontece de 17 a 23 de fevereiro de 2025, e beneficia consumidores que quitarem ao menos R$ 300 em dívidas, concedendo um crédito para o pagamento de outro débito de até R$ 100. A renegociação pode ser feita diretamente pelo aplicativo da Serasa, com pagamento via Pix.

A iniciativa, que busca ampliar a recuperação de crédito no país, funciona da seguinte forma:

O consumidor deve quitar R$ 300 ou mais em dívidas atrasadas ou negativadas, optando pelo pagamento via Pix no aplicativo da Serasa.

, o valor será quitado automaticamente pela Serasa. Se a dívida for inferior a , o auxílio cobrirá exatamente esse valor. O crédito será depositado na Carteira Digital Serasa até 28 de março de 2025, e deverá ser utilizado até 31 de março de 2025.

Com a adesão de 40% mais empresas do que na edição anterior, a campanha disponibiliza um total de 602 milhões de dívidas para renegociação, com descontos que podem chegar a 99% e parcelamento em até 72 vezes. Além disso, quem quitar os débitos via Pix terá o nome limpo instantaneamente, com atualização imediata do Serasa Score.