Feirão Limpa Nome: Serasa oferece descontos de até 99% em negociação de dívidas

Atendimento no Feirão Limpa Nome da Serasa em São Paulo renegocia dívidas com abatimentos de até 99% (3yephotography/Getty Images)
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15h42.
O atendimento presencial do Feirão Limpa Nome da Serasa começou nesta terça-feira, 25, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.
A parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e mais de 1.600 empresas oferece descontos de até 99% nas dívidas e parcelas a partir de R$ 9,90. O evento vai até sábado, 29.
Para negociar as dívidas, é preciso comparecer ao local com um documento original com foto. O Vale do Anhangabaú fica embaixo do Viaduto do Chá, na região central da capital paulista. Os atendimentos são realizados das 9h às 18h.
Também é possível negociar por meio do site e aplicativo oficial da Serasa, no WhatsApp, telefone ou em uma das 7 mil agências dos Correios que foram cadastradas.
Além do atendimento presencial para as negociações, o evento conta também com palestras sobre educação financeira.
Todas as palestras oferecidas são gratuitas e também são realizadas no Vale do Anhangabaú. No entanto, é necessário realizar a inscrição prévia no site da Serasa e respeitar o limite de 50 vagas por palestra.
Entre os convidados, estão o cantor Criolo, o economista Gil do Vigor, a médica Thelma Assis, a medalhista de ouro Bia Souza e o influenciador Thiago Godoy (Papai Financeiro).
Quarta-feira, 26
Quinta-feira, 27
Sexta-feira, 28
Sábado, 29
Até 63 milhões de dívidas podem ser negociadas durante o Feirão. Segundo dados do Mapa da Inadimplência divulgado pela Serasa em setembro deste ano, a cidade de São Paulo tem 5,2 milhões de pessoas negativadas e mais de 27 milhões de dívidas em aberto. O total chega a R$ 39 bilhões em dívidas.
Ao nível nacional, o valor sobe para R$ 494 bilhões distribuídos entre 78,8 milhões de inadimplentes. O número representa 48,3% da população endividada, sendo que a maioria dos débitos está relacionada aos bancos, cartões de crédito e contas básicas, como água, luz e gás.
Durante o Feirão, além dos consumidores negativados, qualquer pessoa com dívida em aberto também poderá aproveitar as condições especiais e descontos.