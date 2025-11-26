Feirão Limpa Nome: Serasa oferece descontos de até 99% em negociação de dívidas

O atendimento presencial do Feirão Limpa Nome da Serasa começou nesta terça-feira, 25, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

A parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e mais de 1.600 empresas oferece descontos de até 99% nas dívidas e parcelas a partir de R$ 9,90. O evento vai até sábado, 29.

Para negociar as dívidas, é preciso comparecer ao local com um documento original com foto. O Vale do Anhangabaú fica embaixo do Viaduto do Chá, na região central da capital paulista. Os atendimentos são realizados das 9h às 18h.

Também é possível negociar por meio do site e aplicativo oficial da Serasa, no WhatsApp, telefone ou em uma das 7 mil agências dos Correios que foram cadastradas.

Além do atendimento presencial para as negociações, o evento conta também com palestras sobre educação financeira.

Programação completa do Feirão Limpa Nome da Serasa

Todas as palestras oferecidas são gratuitas e também são realizadas no Vale do Anhangabaú. No entanto, é necessário realizar a inscrição prévia no site da Serasa e respeitar o limite de 50 vagas por palestra.

Entre os convidados, estão o cantor Criolo, o economista Gil do Vigor, a médica Thelma Assis, a medalhista de ouro Bia Souza e o influenciador Thiago Godoy (Papai Financeiro).

Quarta-feira, 26

14h - Longevidade e finanças, com Mila Gaudêncio

15h - Oficina: planejamento financeiro e metas SMART, com André Anjos e Marcelo Lisboa

16h - Dicas para minimizar os impactos financeiros na saúde mental, com Thelma Assis

17h - Fraudes e golpes financeiros, com Márcia Netto

Quinta-feira, 27

10h - Finanças e saúde mental, com Sarah Botelho

11h - Como resistir às armadilhas do marketing, com Mariana Cammarano

14h - O papel do dinheiro na "era da imagem", com Criolo

15h - Oficina: organizando o orçamento pessoal e familiar, com Fabrício Conrado e Sérgio Escobar

16h - Como criar um plano de quitação de dívidas, com Michely Thomazi

17h - Educação financeira para mulheres, com Caroline Trindade

Sexta-feira, 28

10h - Empreendedorismo feminino, com Carliene Silva e Dyego Cardoso

11h - Oficina: criando um currículo atrativo, com Camila Rigorfi

14h - Educação financeira para crianças, com Thiago Godoy

15h - Estratégias para aumentar sua renda com capacitação, com Patricia Verzinhasse

16h - Finanças para autônomos, com Hélida Santos

17h - Estratégias para criar e fazer seu negócio durar, com Renato Gaspar

Sábado, 29

10h - Cidadania digital, com Cindia Moraca

11h - Educação financeira para Geração Z, com Deivyd Barros

14h - O que o esporte ensina sobre educação financeira, com Bia Souza

15h - Saúde financeira, com Rhuan Pereira

16h - Dinheiro, produtividade e seguro como proteção financeira, com Amanda Viedo

Mapa da inadimplência

Até 63 milhões de dívidas podem ser negociadas durante o Feirão. Segundo dados do Mapa da Inadimplência divulgado pela Serasa em setembro deste ano, a cidade de São Paulo tem 5,2 milhões de pessoas negativadas e mais de 27 milhões de dívidas em aberto. O total chega a R$ 39 bilhões em dívidas.

Ao nível nacional, o valor sobe para R$ 494 bilhões distribuídos entre 78,8 milhões de inadimplentes. O número representa 48,3% da população endividada, sendo que a maioria dos débitos está relacionada aos bancos, cartões de crédito e contas básicas, como água, luz e gás.

Durante o Feirão, além dos consumidores negativados, qualquer pessoa com dívida em aberto também poderá aproveitar as condições especiais e descontos.