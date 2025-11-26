Invest

Feirão Limpa Nome: Serasa oferece descontos de até 99% em negociação de dívidas

Evento oferece parcelas a partir de R$ 9,90 e é realizado em parceria com mais de 1.600 empresas; Saiba como participar

Atendimento no Feirão Limpa Nome da Serasa em São Paulo renegocia dívidas com abatimentos de até 99% (3yephotography/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15h42.

O atendimento presencial do Feirão Limpa Nome da Serasa começou nesta terça-feira, 25, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

A parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e mais de 1.600 empresas oferece descontos de até 99% nas dívidas e parcelas a partir de R$ 9,90. O evento vai até sábado, 29.

Para negociar as dívidas, é preciso comparecer ao local com um documento original com foto. O Vale do Anhangabaú fica embaixo do Viaduto do Chá, na região central da capital paulista. Os atendimentos são realizados das 9h às 18h. 

Também é possível negociar por meio do site e aplicativo oficial da Serasa, no WhatsApp, telefone ou em uma das 7 mil agências dos Correios que foram cadastradas.

Além do atendimento presencial para as negociações, o evento conta também com palestras sobre educação financeira.

Programação completa do Feirão Limpa Nome da Serasa

Todas as palestras oferecidas são gratuitas e também são realizadas no Vale do Anhangabaú. No entanto, é necessário realizar a inscrição prévia no site da Serasa e respeitar o limite de 50 vagas por palestra.

Entre os convidados, estão o cantor Criolo, o economista Gil do Vigor, a médica Thelma Assis, a medalhista de ouro Bia Souza e o influenciador Thiago Godoy (Papai Financeiro).

Quarta-feira, 26

  • 14h - Longevidade e finanças, com Mila Gaudêncio
  • 15h - Oficina: planejamento financeiro e metas SMART, com André Anjos e Marcelo Lisboa
  • 16h - Dicas para minimizar os impactos financeiros na saúde mental, com Thelma Assis
  • 17h - Fraudes e golpes financeiros, com Márcia Netto

Quinta-feira, 27

  • 10h - Finanças e saúde mental, com Sarah Botelho
  • 11h - Como resistir às armadilhas do marketing, com Mariana Cammarano
  • 14h - O papel do dinheiro na "era da imagem", com Criolo
  • 15h - Oficina: organizando o orçamento pessoal e familiar, com Fabrício Conrado e Sérgio Escobar
  • 16h - Como criar um plano de quitação de dívidas, com Michely Thomazi
  • 17h - Educação financeira para mulheres, com Caroline Trindade

Sexta-feira, 28

  • 10h - Empreendedorismo feminino, com Carliene Silva e Dyego Cardoso
  • 11h - Oficina: criando um currículo atrativo, com Camila Rigorfi
  • 14h - Educação financeira para crianças, com Thiago Godoy
  • 15h - Estratégias para aumentar sua renda com capacitação, com Patricia Verzinhasse
  • 16h - Finanças para autônomos, com Hélida Santos
  • 17h - Estratégias para criar e fazer seu negócio durar, com Renato Gaspar

Sábado, 29

  • 10h - Cidadania digital, com Cindia Moraca
  • 11h - Educação financeira para Geração Z, com Deivyd Barros
  • 14h - O que o esporte ensina sobre educação financeira, com Bia Souza
  • 15h - Saúde financeira, com Rhuan Pereira
  • 16h - Dinheiro, produtividade e seguro como proteção financeira, com Amanda Viedo

Mapa da inadimplência

Até 63 milhões de dívidas podem ser negociadas durante o Feirão. Segundo dados do Mapa da Inadimplência divulgado pela Serasa em setembro deste ano, a cidade de São Paulo tem 5,2 milhões de pessoas negativadas e mais de 27 milhões de dívidas em aberto. O total chega a R$ 39 bilhões em dívidas.

Ao nível nacional, o valor sobe para R$ 494 bilhões distribuídos entre 78,8 milhões de inadimplentes. O número representa 48,3% da população endividada, sendo que a maioria dos débitos está relacionada aos bancos, cartões de crédito e contas básicas, como água, luz e gás.

Durante o Feirão, além dos consumidores negativados, qualquer pessoa com dívida em aberto também poderá aproveitar as condições especiais e descontos.

