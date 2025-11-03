Feirão Limpa Nome começa nesta segunda, 3; saiba como participar

O Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira, 3, e fica disponível até o dia 30 deste mês. O Feirão, que oferece parcelas de R$ 9,99 e descontos de até 99% para dívidas, pode ser uma oportunidade para renegociá-las com o 13º salário.

O Feirão conta com mais de 1.600 varejistas parceiros e acontece de forma presencial e online, por telefone, WhatsApp, aplicativo oficial e na tenda em São Paulo. Também será possível negociar em uma das 7 mil agências dos correios espalhadas pelo país.

Inadimplência no Brasil

Segundo o Mapa da Inadimplência no Brasil da Serasa, Até agosto de 2025, o Brasil tinha 78,8 milhões de inadimplentes, ou seja, 48,31% da população, que somam R$ 494 bilhões em dívidas. As principais dívidas são de bancos e cartões de créditos, seguidos por contas básicas como luz, água e gás.

O Amapá é o estado com mais pessoas endividadas, com 64,62%, enquanto Santa Catarina é o último da lista, com 38,11%. O perfil do endividado brasileiro é variado, com 50,4% sendo mulheres e 49,6% homens. A faixa etária também é bastante diversa, com 33,9% entre 26 a 40 anos e mais 35,3% entre 41 e 65 anos.

Não são apenas os inadimplentes que podem participar do Feirão Limpa Nome, isto é, aqueles que estão com o nome vermelho, mas também qualquer pessoa com uma dívida em aberto.

Confira como renegociar no site da Serasa.