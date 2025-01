Febraban faz alerta sobre golpe da selfie e entregas falsas

Quadrilhas têm usado táticas sofisticadas para enganar clientes bancários e a população em geral, como o golpe da selfie. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o método visa coletar dados biométricos da vítima para operações financeiras ilícitas , especialmente em sistemas bancários digitais.

As vítimas, em geral, incluem idosos, grupo frequentemente visado devido à menor familiaridade com tecnologias modernas.

Os criminosos entram em contato oferecendo benefícios inexistentes, como uma cesta básica mensal ou um bônus previdenciário, pedindo uma selfie para suposta comprovação.

Durante o processo, o fraudador obscurece partes da tela do celular para disfarçar que a vítima está validando uma operação bancária, como a liberação de crédito.

“ Não aceite solicitações para tirar selfies para receber prêmios ou benefícios. Trata-se de um golpe ,” diz Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban. A entidade também reforça que os sistemas bancários utilizam tecnologias biométricas avançadas, capazes de identificar a autenticidade da pessoa em tempo real.

Entregas falsas e golpes com maquininhas

Outra prática em alta envolve a entrega de presentes, como flores ou chocolates, com cobrança de taxas de entrega. O golpista usa uma maquininha com o visor danificado ou distrai a vítima para que insira sua senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que o criminoso visualize e use os dados da vítima para fraudes financeiras.

Para evitar esses golpes, a Febraban recomenda: