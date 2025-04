Faltando um mês para terminar o prazo do IR 2025, 61% ainda não enviaram os dados à Receita

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda (IR) de 2025 se encerra em 30 de maio. Ou seja, os contribuintes têm agora um mês para regularizar a situação com a Receita Federal. Até o momento, foram enviadas 17.951.714 declarações, o que corresponde a aproximadamente 39,04% do total esperado.

Com base na expectativa de que serão entregues cerca de 46 milhões de declarações, isso significa que 60,96% dos contribuintes ainda precisam enviar seus dados para cumprir com a obrigação fiscal. A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. Veja abaixo:

UF Previsão 2025 UF Previsão 2025 AC 117.059 MA 677.862 AL 381.406 MG 4.504.528 AM 522.931 MS 671.985 AP 119.939 MT 902.906 BA 1.829.334 PA 1.002.951 CE 1.060.143 PB 496.332 DF 1.017.900 PE 1.232.873 ES 874.646 PI 379.594 EX 35.872 PR 3.067.881 GO 1.542.149 RJ 4.160.952 RN 469.194 RO 320.790 RR 99.558 RS 3.265.323 SC 2.343.410 SE 314.170 SP 14.518.329 TO 269.985 Brasil 46.200.000

Quem deve declarar o imposto de renda 2025?

São obrigados a declarar o imposto de renda em 2025 os contribuintes que, no ano-calendário de 2024:

Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais). O valor é superior ao do ano passado, quando era R$ 30.639,90.

Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cujo total superou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos ao imposto;

Realizaram operações de alienação em bolsas de valores, mercadorias, futuros e semelhantes, com total superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos ao imposto;

Obtiveram receita bruta superior a R$ 169.440,00 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta reais) em atividade rural, ou pretendem compensar prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano-calendário de 2024;

Possuíram bens ou direitos (incluindo terra nua) cujo valor total em 31 de dezembro ultrapassou R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);

Passaram à condição de residente no Brasil em qualquer mês e mantiveram essa condição até 31 de dezembro;

Optaram pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, caso o valor da venda seja reinvestido na aquisição de novos imóveis residenciais no Brasil, no prazo de 180 dias após a celebração do contrato de venda, conforme a Lei nº 11.196 de 2005;

Optaram por declarar bens, direitos e obrigações de entidade controlada no exterior como se fossem de sua titularidade, conforme o Regime de Transparência Fiscal de Entidade Controlada (Lei nº 14.754, de 2023);

Possuíram, em 31 de dezembro, a titularidade de trustes ou contratos com características similares, conforme a Lei nº 14.754 de 2023;

Optaram pela atualização a valor de mercado de bens imóveis, conforme a Lei nº 14.973 de 2024;

Obtiveram rendimentos do capital aplicado no exterior, como lucros e dividendos de entidades controladas (Lei nº 14.754, de 2023).

A pessoa física que se enquadrar nas condições previstas no inciso VI do caput, e tiver bens comuns declarados por outro cônjuge ou companheiro, está dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, desde que o valor total de seus bens privativos não exceda R$ 800 mil. Também fica dispensada se constar como dependente na declaração de outro contribuinte, que tenha informado seus rendimentos, bens e direitos.

Como enviar a declaração?

Para enviar a documentação à Receita, o contribuinte deve utilizar o Programa Gerador da Declaração (PGD), uma ferramenta que pode ser baixada diretamente no computador. Mas o órgão federal estabelece algumas regras sobre quem deve enviar a declaração.

Veja como baixar o programa para declarar o Imposto de Renda 2025: passo a passo para instalar o PGD em seu computador

Para declarar o Imposto de Renda 2025, é necessário baixar o Programa Gerador da Declaração (PGD). Siga o passo a passo abaixo para realizar a instalação corretamente.

Como baixar e instalar o PGD no seu computador

Acesse o site da Receita Federal aqui. No lado direito da página, clique em "Programa IRPF 2025 Ano-calendário 2024". Se o seu sistema operacional for Windows, clique no botão "Baixar programa" e a instalação será feita automaticamente. Para MacOS, Linux, Win32 ou sistemas multiplataforma, clique na opção correspondente no item "Para outros sistemas operacionais" e siga as instruções para a instalação automática. Caso haja algum problema durante a instalação, a Receita Federal disponibilizou informações para solucionar as principais dúvidas.

Como usar o programa do Imposto de Renda 2025 após a instalação

Após a instalação, o PGD abrirá uma tela de apresentação. Clique em Avançar. O programa perguntará se pode abrir um arquivo com dados do programa. Clique em Avançar. Em seguida, o programa questionará se deseja criar uma tecla de atalho. Se sim, clique em Avançar. A instalação será concluída e o programa estará pronto para ser aberto.

Como preencher a declaração no PGD

Com o programa aberto, selecione Nova Declaração e inicie o preenchimento. Caso tenha uma conta ouro ou prata no gov.br, você pode optar pela declaração pré-preenchida para facilitar o processo.

Calendário de restituição do imposto de renda

Assim como no ano passado, a Receita vai pagar a restituição do IR 2025 em cinco lotes, entre 30 de maio e 30 de setembro, conforme o cronograma a seguir:

Lotes Data de pagamento 1º lote 30 de maio 2º lote 30 de junho 3º lote 31 de julho 4º lote 29 de agosto 5º lote 30 de setembro

Regras de prioridade para restituição

A Receita Federal modificou as regras de prioridade dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2025. Agora, terão maior prioridade os contribuintes que, simultaneamente, utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento da restituição via PIX. Anteriormente, bastava que o contribuinte atendesse a um desses critérios. As demais prioridades legais permanecem inalteradas.

A ordem de priorização para as restituições do IRPF de 2025 será a seguinte: