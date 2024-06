Extratos bancários serão padronizados a partir de julho; veja o que muda

Operação Nova nomenclatura

Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência DEP DINHEIRO CAIXA AG

Depósito de cheque no caixa convencional dentro da agência DEP CHEQUE CAIXA AG

Depósito com recursos disponíveis na própria Organização DEP DISPONIVEL CAIXA AG

Depósito de dinheiro em espécie no ATM DEP DINHEIRO ATM

Depósito de cheque no ATM DEP CHEQUE ATM

Depósito com recursos disponíveis na própria Organização DEP DISPONIVEL ATM

Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro de agência diferente daquela da conta creditada DEP DINHEIRO INTER AG

Depósito em cheque no caixa convencional dentro de agência diferente daquela da conta creditad. DEP CHEQUE INTER AG

Depósito com recursos disponíveis na própria Organização DEP DISPONIVEL INT AG

Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação numérica. DEP DINHEIRO ID NUM

Depósito de cheque para compensação no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação numérica DEP CHEQUE ID NUM

Depósito com recurso em disponível no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação numérica DEP DISPONIVEL ID NUM

Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação alfanumérica DEP ID DINHEIRO ALFANUM

Depósito de cheque para compensação no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação alfanumérica DEP ID CHEQUE ALFANUM

Depósito com recurso em disponível no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação alfanumérica DEP ID DISPONIVEL ALFNUM

Depósito de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação com cartão de identificação DEP ID DINHEIRO CARTAO

Depósito de cheque para compensação no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação com cartão DEP ID CHEQUE CARTAO

Depósito com recurso em disponível no caixa convencional dentro da agência para depósito com identificação com cartão DEP ID DISPONIVEL CARTAO

Depósito de dinheiro em espécie na centralizadora/tesouraria da empresa de valores por meio de carro forte DEP ETV DINHEIRO

Depósito de dinheiro em cheque na centralizadora do Banco por meio de carro forte DEP ETV CHEQUE

Depósito de dinheiro em espécie no correspondente DEP CORBAN DINHEIRO

Depósito de cheque no correspondente DEP CORBAN CHEQUE

Depósito com recursos disponíveis na própria Organização DEP CORBAN DISPONIVEL

Depósito de dinheiro em espécie no terminal Saque e Pague DEP DINHEIRO SAQUE PAGUE

Depósito de cheque no terminal Saque e Pague DEP CHEQUE SAQUE PAGUE

Depósito de dinheiro em espécie no terminal Banco 24 horas DEP DINHEIRO BCO 24H

Depósito de cheque no terminal Banco 24 horas DEP CHEQUE BCO 24H

Depósito em dinheiro produto TecBan Mais Varejo DEP MAIS VAREJO DIN

Saque em dinheiro via Pix-Saque PIX SAQUE

Saque em dinheiro via Pix-Troco PIX TROCO

Saque de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência com cartão da conta. SAQUE DIN CARTAO AG

Saque de dinheiro em espécie no ATM em sua agência. SAQUE DINHEIRO ATM

Saque de dinheiro em espécie dentro de sua agência por meio de cheque. SAQUE DIN AG CHEQUE

Saque de dinheiro em espécie dentro de sua agência por meio de recibo de retirada. SAQUE DIN AG RECIBO

Saque de dinheiro em espécie em ATM do Banco 24hs. SAQUE BANCO 24H

Saque de dinheiro em espécie no correspondente. SAQUE DIN CORBAN CARTAO

Saque de dinheiro em espécie no correspondente bancário por meio de cheque. SAQUE DIN CORBAN CHEQUE

Saque de dinheiro em espécie no correspondente bancário por meio de recibo de retirada. SAQUE DIN CORBAN RECIBO

Saque de dinheiro em espécie em ATM da rede Saque e Pague. SAQUE ATM REDE SAQUEPAGUE

Saque de dinheiro em espécie em ATM da rede Plus. SAQUE ATM REDE PLUS

Saque de dinheiro em espécie em ATM da rede Cirrus. SAQUE ATM REDE CIRRUS

Saque em dinheiro via Empresa Transportadora de Valores (ETV) entregue em domicílio. SAQ ETV DINHEIRO

Saque em dinheiro via Pix-Saque PIX SAQUE