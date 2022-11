Estes imóveis com descontos de 50% não estão no QuintoAndar ou no Zap

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

O Censo de Moradia do QuintoAndar revelou recentemente que 87% dos brasileiros possuem o sonho da casa própria. Se você faz parte desse grande grupo, sabe como essa busca é cansativa e pode parecer impossível.

Essa pesquisa, divulgada no início do ano e com participação do Instituto Datafolha, ganha ainda mais expressão quando se leva em conta a alta no preço dos imóveis.

De acordo com o índice FipeZap, referência no setor imobiliário nacional, o preço dos imóveis residenciais no Brasil teve uma alta de 5,29% em 2021, a maior em 7 anos.

Os dados deste ano ainda não estão liberados, mas mesmo que os preços tenham baixado, continua difícil comprar um imóvel no Brasil. Ainda mais se você estiver em uma grande capital, como São Paulo ou Rio de Janeiro.

Fortunas por cada metro quadrado, studios sendo vendidos a preço de cobertura e muita especulação. Mas não precisa ser assim: existe uma nova maneira de comprar imóveis.

Não seria bom ter pelo menos um desconto para atingir um sonho tão desejado? Uma forma de comprar imóveis com descontos que podem chegar aos 50% ou mais?

Hoje você vai descobrir um novo método, fora de plataformas como QuintoAndar ou Zap, que está chamando a atenção de pessoas comuns, que também querem realizar o sonho da casa própria.

Se você não pretende perder uma vida em dinheiro com financiamentos de imóveis, que esse ano ficaram 20% mais caros com a alta dos juros, continue comigo.

Mesmo em grandes cidades, esses descontos podem chegar a 50% de desconto e não estão no QuintoAndar ou Zap

Enquanto muitos brasileiros estão gastando verdadeiras fortunas financiando casas, outros já estão conseguindo comprar imóveis, nas maiores cidades do Brasil, com descontos sólidos.

Veja esse imóvel comprado em Moema, bairro que está passando por um boom imobiliário na cidade de São Paulo.

Como você pode ver, ele foi adquirido por R$ 242.676,78. Alto, não? Mas espere até ver o valor em que ele é vendido no mercado:

O flat, que estava sendo vendido por quase meio milhão de reais, foi arrematado pela metade do preço. Ou seja, um desconto de 50% em um imóvel premium localizado em uma das áreas mais desejadas da capital paulista atualmente.

Esse é só um dos imóveis adquiridos em áreas com grande qualidade de vida e elevado potencial de valorização.

Imagine ter a chance de se mudar, no próximo mês, para uma das áreas mais valorizadas da sua cidade?

Esse é um dos sonhos que um empresário está concretizando para dezenas de pessoas esse ano, a partir de um projeto único envolvendo leilão de imóveis.

Chance de adquirir imóveis com grandes descontos cresce nos leilões

Esse empresário está há anos adquirindo diversos imóveis via leilões, área que está aquecida no Brasil. Na pandemia, o agito em torno dessa modalidade de compra ficou ainda mais evidente, e está atraindo muitos brasileiros que querem viver o sonho da casa própria.

Mas mesmo antes da pandemia, esse arrematador profissional já possuía um método testado e lucrativo para arrematar imóveis, seja para venda ou aluguel.

Foram mais de 190 arremates que esse empresário fez ao longo dos anos, tanto para ele quanto para outras pessoas interessadas em suas técnicas. Dezenas dos seus alunos, inclusive, já conseguiram seus primeiros imóveis.

Grande parte dos leilões hoje podem ser acessados de qualquer lugar, o que facilitou essa grande quantidade de arremates. Ou seja, uma boa conexão com a internet já garante a sua presença na maioria desses eventos.

Acesso liberado: inscreva-se hoje mesmo para as novas aulas gratuitas

O empresário está abrindo uma nova série de três aulas inaugurais gratuitas sobre suas táticas envolvendo leilões, e a lista para a inscrição já está liberada. As novas aulas podem ser acessadas de forma remota.

Em suas aulas, esse profissional promete ensinar o passo-a-passo do arremate. Você poderá acompanhar desde a seleção das melhores oportunidades de imóveis até uma estratégia para criar uma renda extra com os imóveis arrematados.

Essa é uma chance de, ao invés de pagar milhares de reais adicionais em financiamentos, conseguir realizar seu sonho da casa própria por em média metade do preço.

A inscrição para a nova turma foi liberada recentemente, e pode ser acessada no botão abaixo.

