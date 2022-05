Este homem ficou milionário comprando imóveis por metade do valor; entenda

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

Com certeza em algum momento da sua vida, você conheceu alguém que te balançou de algum jeito, talvez um grande amor, um amigo, um chefe ou alguém te mostre o caminho para um ótimo negócio, e então você pensa “por que não conheci essa pessoa antes?”. A intenção deste texto é te apresentar uma pessoa assim.

Esta pessoa é Lerry Granville. Atolado de dívidas, ele descobriu um mercado extremamente lucrativo e pouco explorado, quase “secreto”, e ficou milionário arrematando imóveis de leilão.

Com um método desenvolvido na prática, Lerry irá treinar um grupo seleto de alunos para fazer o mesmo – e isso vale também para quem começa do zero, tanto em termos de dinheiro como de conhecimento.

Há alguns anos, quando me mudei para São Paulo para fazer a faculdade, tive de alugar um apartamento. E eis o primeiro grande “baque” da transição para a vida adulta: em grandes capitais, é difícil equilibrar boa localização, preço que caiba no orçamento e um cantinho agradável e em boas condições.

No final das contas, a gente acaba cedendo um pouquinho em cada aspecto: aceita morar um tantinho mais longe, pagando mais do que gostaria e em um lugar um pouco diferente do que aquele em que sempre sonhamos.

O aluguel consumia grande parte do que eu ganhava. E isso não acontecia só comigo: cerca de 36% da renda média dos brasileiros é gasta para se ter onde morar, de acordo com a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), feita entre os anos de 2017 e 2018. Essa larga fatia dificulta o equilíbrio das contas do dia a dia e frustra a realização de diversos desejos.

Como seria bom ter o próprio imóvel e sair do aluguel, não? Mas comprar com que dinheiro? Para boa parte das pessoas, é preciso trabalhar muito tempo para conseguir dar entrada em um apartamento – e, nesse período, muitas vezes elas já gastaram muito com aluguel, sem conseguir fazer o dinheiro trabalhar pelos próprios sonhos…

Eu vivia esse dilema quando apareceu uma oportunidade, daquelas que parecem ter caído do céu. Mas, infelizmente, não consegui aproveitar, porque eu não conhecia Granville. Vou te contar o que aconteceu agora:

Perdi uma grande oportunidade por não ter conhecido o Lerry

Depois de muito pensar e me angustiar sobre como os valores que eu desembolsava todos os meses para ter uma moradia dificultavam a conquista da minha liberdade financeira, vi um anúncio que virou minha cabeça.

No elevador do prédio em que eu morava, um cartaz dizia que uma das unidades estava sendo leiloada. Embaixo, uma informação que parecia ser de mentira: o preço mínimo exigido era de R$ 140 mil, apenas 40% do valor justo, de um apartamento que originalmente valia R$ 350 mil.

Desconfiado que sou, não dei muita bola no primeiro momento, pensando ser algum tipo de pegadinha. “Deve ter alguma dívida ou algum problema de brinde”, pensei comigo mesmo, achando ser impossível alguém se desfazer de um imóvel por um preço tão inferior ao valor real.

Acontece que o cartaz sumia depois de umas semanas e voltava meses depois. E o ciclo foi se repetindo, até que na terceira vez eu resolvi dar uma chance para a ideia. Passei a pesquisar sobre os leilões e vi que eles realmente eram oportunidades extraordinárias de se fazer bons negócios.

E não tem pegadinha: na maioria dos casos, eles são vendidos para cumprir o pagamento de dívidas do proprietário e, por isso, acabam sendo disponibilizados por valores tão pequenos.

Só que, conforme eu ia mergulhando naquela oportunidade, ia me perdendo cada vez mais, por me deparar com uma série de burocracias que eu não conhecia. Isso me fez desistir daquela chance – e outra pessoa aproveitou.

De fato, comprar imóveis de leilão é algo ainda muito restrito e, normalmente, quem ganha dinheiro com isso não gosta de compartilhar como fazer. Mas isso é completamente natural.

Se você descobrisse uma mina de ouro, não sairia contando para todo mundo por aí para atrair a concorrência. Assim, quando um novato tenta entrar no mercado, fica imerso em diversas dúvidas.

Por isso digo que Lerry Granville é uma pessoa que muda a vida de quem o conhece: ele aprendeu na prática como funciona esse mercado, ficou milionário e desenvolveu um método para que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento prévio sobre imóveis, tenha a oportunidade de ganhar dinheiro da mesma maneira.

Se eu tivesse conhecido Granville antes, provavelmente não estaria pagando aluguel por tantos anos – mesmo não tendo os R$ 140 mil disponíveis para investir.

Agora você deve estar se perguntando porque Granville quer compartilhar esse tipo de conhecimento guardado a sete chaves e enfrenta resistência por isso (ele já chegou a ser ameaçado). Basicamente, são três os motivos:

Ele sabe que há muita oportunidade neste mercado . Diferentemente de outros figurões, Granville não tem medo da concorrência, já que todos os dias centenas e até milhares de imóveis são leiloados; Ele precisa de sócios . O negócio do especialista cresceu de maneira tão exponencial que agora ele procura pessoas para ajudá-lo nas arrematações; A mentoria é parte do seu trabalho . É óbvio que Granville também ganha dinheiro com seu treinamento, até porque foram muitos anos para desenvolvê-lo e aperfeiçoá-lo.

Com o objetivo de tornar pessoas comuns em experts do mercado imobiliário, Lerry Granville abriu novas vagas para sua mentoria exclusiva, onde ele ensinará todos os macetes e estratégias para seus alunos terem a chance de lucrar com leilões de imóveis.

Ele dará mais detalhes sobre a mentoria em um encontro gratuito que ocorrerá no dia 23 de maio, às 19h. Para garantir a sua vaga no evento, basta clicar no link abaixo e fazer sua inscrição sem ter que pagar nada por isso:

CADASTRE-SE PARA PARTICIPAR DO MASTERCLASS GRATUITO DE LERRY GRANVILLE

Transformou uma dívida milionária em um patrimônio muito maior

Depois de ver sua empresa quebrar, em meados de 2003, Granville estava afundado em dívidas. Ele devia cerca de R$ 1 milhão, teve seu carro tomado e conheceu o mercado de leilão de imóveis da pior maneira possível: com seu próprio apartamento sendo negociado para quitar o que devia.

Sem dinheiro para pagar advogados, ele passou a ir todos os dias ao fórum para acompanhar o processo do seu apartamento, “enchendo o saco” dos funcionários e escrivães, perguntando, estudando, pesquisando…

Nessa época, Granville fazia todo tipo de bico para pagar suas contas e evitar que o bolo de dívidas aumentasse ainda mais. Foi garçom, motorista, porteiro, guia de turismo e servente de pedreiro. Foi quando ele percebeu a mina de ouro que estava diante dos seus olhos. Ao acompanhar o processo do próprio apartamento, Lerry identificou que o mercado de leilões:

Apresentava milhares de imóveis a “preço de banana” ;

Era pouco conhecido, ou seja, não tinha quase nenhuma concorrência ;

Possibilitava conseguir lucros enormes , de até 100%, com pouco risco .

Depois de mais de uma década trabalhando nesse mercado, Granville arrematou mais de 300 imóveis entre apartamentos, lofts, flats, salas comerciais e terrenos, muitos deles por metade do valor justo ou até menos, como esses dois:

Apartamento popular: Pagou R$ 29 mil e vendeu por R$ 78 mil;

Apartamento de 2 dormitórios: Pagou R$ 220 mil e vendeu por R$ 430 mil.

Além disso, Granville mantém diversos desses imóveis alugados, obtendo uma renda extra polpuda todos os meses, além de utilizar outros para si mesmo, seja para fins de moradia ou negócios.

É claro que isso não aconteceu de uma hora para a outra. Para chegar ao patamar de ser uma referência no meio dos leilões, Lerry teve que aprender a controlar diversas situações burocráticas.

O bom é que ele não só aprendeu a melhor maneira de ganhar dinheiro com imóveis de leilão como desenvolveu um método para que qualquer pessoa, sem nenhuma experiência, possa entrar nesse mercado sem grandes dificuldades nem perrengues inesperados. E o melhor: sem ter centenas de milhares de reais disponíveis.

Não comprei meu apartamento quase de graça porque não conhecia o Lerry

Como já te contei, quando tive aquela chance de comprar um imóvel de R$ 350 mil por R$ 140 mil, não avancei. Os principais questionamentos que me levaram a tomar essa decisão foram:

Não tinha conhecimento para lidar com o processo de aquisição, nem sabia do que precisava, as regras de um leilão, etc; Se tivesse algum problema jurídico, como eu iria resolver? O imóvel estava ocupado . Isso não poderia se arrastar por anos, prender meu dinheiro ou “melar” meu investimento? As dívidas do proprietário poderiam recair de alguma maneira sobre mim? Não tinha o capital necessário para comprá-lo à vista; Mesmo que tivesse, seria prudente colocar um volume relevante de dinheiro em um negócio que desconhecia? Como saber da qualidade do imóvel, se eu não podia visitá-lo por estar ocupado? Será fácil vendê-lo? Sua origem não iria ficar registrada como acontece com os carros de leilão?

Muitas questões, não é? E são dúvidas que você não consegue satisfazer facilmente com pesquisas e consultas na internet, justamente porque aqueles que têm as respostas não querem compartilhá-las. Mas isso até a chegada de Granville…

Depois de “bater a cabeça” algumas vezes, ele desenvolveu uma metodologia capaz de transformar qualquer um em um bom arrematador de imóveis, sem pegadinhas. É uma técnica para:

Saber comprar imóveis de leilão sem conhecimento prévio;

Conhecer os imbróglios da justiça;

Comprar imóveis com cerca de 50% até 80% de desconto;

Buscar lucros de centenas de milhares de reais com as vendas;

Investir sem necessariamente ter todo o dinheiro da compra em mãos;

Desembaraçar e desocupar imóveis; e

Analisar editais.

Mercado de leilões de imóveis ainda não estão no radar dos brasileiros; veja a oportunidade de começar do zero sem muita concorrência

Apesar da imensa oportunidade que carregam, os leilões de imóveis ainda têm poucos interessados.. Veja só, no caso do apartamento que eu desejava, ele foi a leilão três vezes e não foi vendido em nenhuma – apenas na quarta ele foi arrematado.

Além disso, quando fui pesquisar sobre o organizador do leilão, me deparei com um site com experiência de usuário ruim, que provoca desconfiança, especialmente de quem não conhece o mercado. O próprio Granville relata que arrematou um imóvel com milhares de interessados, mas com apenas um lance – o seu próprio.

Por esse motivo, conhecer o trabalho do especialista pode mudar sua vida financeira para sempre. O mercado de leilões reserva um mundo de potenciais lucros, que muitos preferem guardar a sete chaves.

O especialista chegou, inclusive, a receber algumas ameaças por democratizar esse conhecimento. Aliás, democratizar conhecimento é pouco: o que Granville busca é transformar pessoas comuns em milionárias. Em sua mentoria, mais de 50 alunos foram do zero ao primeiro milhão de reais.

[INSCRIÇÃO GRATUITA] CADASTRE-SE PARA PARTICIPAR DE 4 AULAS DA MENTORIA DE LERRY GRANVILLE

Buscar ganhos com o mercado de imóveis sem arriscar muito

Você já deve ter ouvido falar ou lido sobre histórias de pessoas que ficaram ricas investindo em ativos com alto potencial de valorização, como as criptomoedas. São casos de sucesso, claro, mas atrelados a um risco de perda muito grande. Quantos outros ativos da mesma categoria fizeram outros investidores perderem muito dinheiro?

No caso dos imóveis, isso não acontece. Nas palavras do próprio Granville, o investidor em imóveis de leilão está atuando em um negócio muito mais seguro (até mesmo conservador) e com lucros rápidos.

“É o melhor dos dois mundos: a alta rentabilidade com baixos riscos” - Lerry Granville

De fato, são condições raras de se encontrar no mercado. Investidores em busca de altas rentabilidades precisam se arriscar no mercado financeiro, colocando seu dinheiro, por exemplo, em ações. Já aqueles totalmente avessos ao risco optam por aplicações de renda fixa, como a poupança, mas que apresentam ganhos mínimos e muitas vezes inferiores à inflação.

Agora, pense comigo? Onde você mora? Em um imóvel, certo? E onde você trabalha? Quando está de férias e vai viajar, onde se hospeda? Os imóveis são e sempre serão necessários para a atividade econômica e para a vida particular de cada pessoa na sociedade. Em outras palavras: são insubstituíveis, o que torna o mercado perene. Além disso, o ativo é sólido, físico, você consegue ver, tocar, sabe onde está.

Para não dizer que não há riscos, é importante fazer uma ressalva: eles aparecem conforme você avalia mal o leilão e faz arremates errados. Mas é aí que entra o trabalho de Granville.

Um plano exclusivo para buscar lucros milionários com imóveis

Se você leu até aqui, é porque tem consciência do enorme potencial inexplorado de ganhos “dando sopa” por aí no mercado de imóveis e quer aproveitar para buscar engordar seu patrimônio.

Seu desejo pode ser arrematar seus próprios imóveis para ter a chance de lucrar com a venda, conseguir renda extra através de aluguéis ou até mesmo atuar como assessor de arrematação, ganhando “gordas” comissões por bons negócios.

O que você vai fazer com o conhecimento sobre leilões é responsabilidade sua. Agora, independentemente dos seus projetos, é essencial contar com alguém que te ensine o caminho das pedras. E ninguém faz isso com tanta qualidade e clareza como Lerry Granville.

Se você quer saber mais sobre as estratégias do expert Granville, basta se cadastrar para participar do Masterclass gratuito que ele organizou no dia 23 de maio, às 19h. Trata-se de uma aula ao vivo onde o especialista explicará melhor sobre o mercado de leilões de imóveis.

E o melhor de tudo: você não precisa ter nenhum tipo de experiência prévia. O Lerry já teve alunos entre 18 e 80 anos que nunca haviam comprado um imóvel e tiveram resultados surpreendentes. Agora você pode ter a oportunidade de buscar sua liberdade financeira.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE PARA PARTICIPAR DO MASTERCLASS DE LERRY GRANVILLE SOBRE LEILÕES DE IMÓVEIS

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.