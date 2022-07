Especialista em finanças revela a carteira de investimentos que irá aposentar sua filha aos 18 anos

Conhecido por seus vídeos virais no TikTok e no Instagram, o educador financeiro e influenciador, Gabriel Navarro, acumula mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais. E a fama não é à toa. Todos os dias, o especialista compartilha dicas simples e práticas para que qualquer um, independente da renda mensal, possa começar a investir o seu dinheiro e garantir um futuro confortável.

Na última semana, o influenciador viralizou no TikTok ao afirmar que aposentaria sua filha, Maria Júlia, antes mesmo dela completar 18 anos. “Quando minha filha nasceu, em outubro de 2021, eu e minha esposa decidimos montar uma carteira de investimentos para ela. Dessa forma, ao completar 18 anos, a Maju já vai ter todas as suas contas pagas e poderá escolher se quer logo começar a trabalhar ou não”, explica Navarro.

A carteira de investimentos que irá aposentar a Maju

Apelidada de #MAJU3, a carteira de investimentos feita por Gabriel Navarro foi pensada para o longo prazo, com o objetivo de gerar uma renda passiva para que a filha do influenciador não precise se preocupar com contas a pagar no futuro.

Aprenda, gratuitamente, a montar uma carteira de investimentos como a da Maju, com Gabriel Navarro. Clique aqui e saiba como.

Segundo o influenciador, a estratégia consiste em investir R$500 quinzenalmente em uma carteira diversificada que rende, em média, 15% ao ano. Seguindo o plano, quando sua filha completar 18 anos, Navarro terá investido R$ 204 mil e acumulado R$833 mil de patrimônio, gerando uma renda mensal passiva de R$7 mil para a Maju.

O poder dos investimentos no longo prazo

Ao anunciar a carteira de investimentos de sua filha, Navarro chama a atenção para algo muito mais urgente: a falta de planejamento financeiro.

“A maior loucura que percebo nos dias de hoje são pessoas que só se planejam de acordo com a demanda que surge. Poupar e investir deveria ser prioridade na vida de todos, nunca sabemos quando seremos surpreendidos com imprevistos ou oportunidades”, comenta o influenciador.

Para ele, a lição por trás da aposentadoria de sua filha é simples: começar hoje pode te proporcionar bons frutos no futuro. “Muitas pessoas comentaram que queriam ser a Maju ou que queriam ser jovens de novo para montar uma carteira de investimentos. Para eles o meu recado é: nunca é tarde para começar”, explica Navarro.

Gabriel navarro dá o passo a passo para alcançar a liberdade financeira através dos investimentos. Clique aqui e saiba mais.

Por mais que promessas de resultados rápidos e expressivos chamem atenção, é através de tempo, paciência, disciplina e resiliência que o investidor colherá bons frutos das suas aplicações. Isso porque o que parece que não tem muito valor agora, como R$50 ou R$100 reais investidos todos os meses, pode ser responsável pela sua liberdade financeira no futuro.

“A Educação Financeira não é um caminho, mas o ÚNICO caminho de você alcançar seus projetos de vida e ao mesmo tempo envelhecer bem, não procrastine e comece logo”, completa Navarro.

Como montar uma carteira de investimentos como a da Maju?

O influenciador alerta: “Não basta abrir os meus posts e comprar as mesmas ações que eu comprei. Um investidor só terá sucesso quando entender o que está comprando, porque está comprando e como isso o ajuda a alcançar seus objetivos”.

Segundo Gabriel, para quem deseja começar a investir mas não sabe nem por onde começar - e ainda tem medo de arriscar perder o seu dinheiro - buscar conhecimento é o primeiro passo. Para ajudar os seus seguidores a darem os primeiros passos no mundo dos investimentos e construírem uma carteira rentável para o futuro, Gabriel Navarro apresentará a aula gratuita: Investidor Independente.

Masterclass Gratuita Investidor Independente

Como uma oportunidade para aqueles que querem organizar as finanças pessoais, adquirir conhecimento e aprender a investir com confiança, Gabriel Navarro apresentará, no dia 28 de junho às 19h30, a Masterclass Investidor Independente, uma aula 100% online e gratuita.

Nela, Gabriel Navarro, o maior especialista em finanças do TikTok, vai explicar:

Quais as principais dicas e técnicas para você se transformar de um investidor novato em um investidor independente;

Como fazer seu primeiro investimento, na prática;

Como definir seu perfil de investidor e escolher os melhores ativos para investir;

Como fazer investimentos seguros, sem arriscar perder dinheiro;

Como montar um plano de investimentos, como o da Maju, para se aposentar com tranquilidade.

Para participar da masterclass gratuita e ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas diretamente com Gabriel Navarro, clique aqui - ou no botão abaixo - e faça a sua inscrição gratuita:

QUERO PARTICIPAR DA MASTERCLASS GRATUITA INVESTIDOR INDEPENDENTE