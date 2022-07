Enel realiza novo feirão de negociação de dívidas neste sábado; veja como participar

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, realizará neste sábado, dia 16 de julho, a terceira edição do Enel Facilita, ação especial de negociação e parcelamento de dívidas nas lojas de atendimento da empresa. A campanha se estenderá das 9h às 16h na data e ainda contará com um último evento no dia 23 de julho.

A edição deste sábado (16/07) será realizada em 7 lojas: duas delas na cidade de São Paulo, nos bairros de Santo Amaro e Freguesia do Ó, uma na região do Grande ABC, no posto de atendimento de Rio Grande da Serra, e nas lojas de Barueri, Itapecerica da Serra, Juquitiba e Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana.

Para as contas em atraso acima de 61 dias, os consumidores poderão parcelar a fatura de energia em até 12 vezes, considerando entrada e mais onze parcelas com juros de 1% ao mês. “Essa é uma ótima oportunidade para os clientes quitarem seus débitos e ficarem em dia com a concessionária”, afirma o diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo, André Oswaldo do Santos.

Santos ainda explica que essa opção é válida somente para clientes que não possuem outro plano de negociação ativo. “Os clientes que já são cadastrados com o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (baixa renda) com contas vencidas também têm a opção de parcelar a fatura de energia em até 36 vezes, com pagamento de 10% de entrada, sem cobrança de encargos e juros”, detalha.

Os atendimentos serão feitos presencialmente com hora marcada, então, para os clientes interessados, é preciso efetuar o agendamento no site da empresa e escolher a loja de sua preferência. Depois de concluí-lo, o cliente receberá uma mensagem via SMS com a confirmação e senha que deverá ser apresentada no local. No dia, também será necessário apresentar documento com foto que comprove a titularidade e uma conta de energia do imóvel que possui a dívida.

As negociações também poderão ser realizadas pelos canais digitais de atendimento, sem a necessidade de se deslocar até uma loja. Os clientes podem acessar o Portal de Negociação, o Call Center (0800 72 72 120) ou o Aplicativo Enel São Paulo. Aqueles que optarem pela negociação via aplicativo podem efetuar o pagamento por meio do cartão de crédito, à vista (sem juros) ou parcelado, com juros de 2,39% ao mês.

Durante a ação, os clientes também poderão realizar outros serviços, como cadastro na tarifa social, transferência de titularidade, nova ligação, pedido de religação e esclarecimento de dúvidas sobre a fatura de energia. A empresa ressalta que todos os colaboradores da Enel Distribuição São Paulo envolvidos na campanha estão seguindo os protocolos de higiene e segurança para prevenção à COVID-19, como o uso de máscaras e álcool em gel.

A seguir, confira mais detalhes sobre a terceira edição do evento:

Enel Facilita

Data: 16 de julho (sábado)

Horário: das 9h às 16h

Locais: lojas da Enel Distribuição São Paulo

São Paulo, capital

Santo Amaro (Rua Barão do Rio Branco, 425)

Freguesia do Ó (Avenida Santa Marina, 2523/2525)

Grande ABC

Rio Grande da Serra (Rua José Maria Figueiredo, 130 A – Vila Figueiredo)

Região Metropolitana

Barueri (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 604 – Vila São João)

Itapecerica da Serra (Rua Felipe Calieira, 50ª – Jd. Tereza Maria)

Juquitiba (Rua Vereador João Aquino Soares, 180 – Centro)

Pirapora do Bom Jesus (Rua José Bonifácio, 64 – Centro)

Quarta e última edição em 23 de julho

Para encerrar a ação, “a última edição do Enel Facilita será realizada no dia 23 de julho em outros endereços, de forma a atender todos os clientes da área de concessão”, finaliza Santos.

