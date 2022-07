Enel Facilita: evento permite parcelamento das faturas de energia atrasadas

Quem tem conta atrasada e quiser parcelar sua dívida terá hoje uma nova oportunidade, neste sábado, dia 2 de julho. Trata-se do segundo dia de reorganização das contas onde a Enel Distribuição São Paulo negociará o parcelamento de dívidas de energia elétrica dos consumidores.

O atendimento presencial – em dez lojas, inclui os bairros do Tatuapé, São Miguel Paulista e Grande ABC – começa às 9h e se encerra às 16h. A Enel ainda disponibilizará outras duas edições do evento, nos dias 16 e 23 de julho.

Outros serviços como cadastro na tarifa social, transferência de titularidade, religação e esclarecimento de dúvidas sobre a fatura também estarão incluídos no programa Enel Facilita.

Para as contas em atraso acima de 61 dias, os consumidores poderão parcelar a fatura de energia em até 12 vezes, com juros de 1% ao mês. Essa alternativa de parcelamento é válida para clientes que não têm outro plano de negociação ativo.

Para os clientes cadastrados no benefício do programa de auxílio para baixa renda chamado Tarifa Social de Energia Elétrica há a opção de parcelamento da fatura de energia em até 36 vezes. O pagamento será feito com 10% de entrada, sem cobrança de encargos ou juros.

Como funciona o atendimento

O atendimento será realizado com horário marcado e os interessados devem efetuar o agendamento pelo site da companhia. Depois disso, o consumidor receberá um SMS com a confirmação de senha que deverá ser apresentada no atendimento.

É importante ressaltar que o cliente deve levar um documento com foto que comprove a titularidade e uma conta de energia do imóvel que tem a dívida.

As negociações também podem ser feitas online, sem a necessidade de se deslocar até uma loja. Para isso, basta acessar o Portal de Negociação ou o app Enel São Paulo.

Para aqueles que negociarem a dívida pelo app é possível pagar a conta pelo cartão de crédito, à vista (sem juros) ou parcelado com juros de 2,39% a.m.

Enel Facilita

Data: 2 de julho (sábado)

Horário: das 9h às 16h

Locais: lojas da Enel Distribuição São Paulo

São Paulo, capital:

Tatuapé (Avenida Conselheiro Carrão, 1744)

São Miguel Paulista (Avenida São Miguel, 9419

Grande ABC:

Santo André (Rua Onze de Junho, 461)

São Bernardo do Campo (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1280)

Diadema (Avenida Nossa Senhora das Vitórias, 275)

Ribeirão Pires (Rua João Domingues de Oliveira, 337)