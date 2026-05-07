Efeito BBB?: 'caixinhas' do Mercado Livre já guardam R$ 100 bilhões

Mercado Pago: impulso durante reality show da Globo (Divulgação)
Editor de Invest
Publicado em 7 de maio de 2026 às 17h00.
Última atualização em 7 de maio de 2026 às 17h05.
Os ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) do Mercado Pago, que reúnem os recursos depositados pelos usuários em contas remuneradas, produtos de poupança, investimentos e saldos em conta, se aproximaram de US$ 20 bilhões no primeiro trimestre de 2026, o equivalente a cerca de R$ 100 bilhões na cotação atual do dólar. O crescimento foi de 77% na comparação anual, ante US$ 11,2 bilhões no mesmo período de 2025.
O resultado coincide com o período de patrocínio do Mercado Pago ao BBB. No jogo, o prêmio da campeã Ana Paula Renault rendeu mais de 100% do CDI ao longo da edição. Ao final, o valor da premiação ficou em R$ 5,44 milhões.
Richard Cathcart, diretor de relações com investidores da companhia, admite que a exposição ajudou. Mas pondera que o fator mais relevante é o nível de satisfação de clientes com a fintech do Mercado Livre.
Cathcart destacou ainda um diferencial da conta em relação aos concorrentes. Enquanto a maioria dos bancos digitais remunera o dinheiro depositado em produtos específicos, o Mercado Pago remunera também o saldo parado em conta corrente.
"No nosso caso, a gente remunera esse depósito todo dia a partir do primeiro dia, com liquidez imediata. Isso é algo que poucos outros fazem", afirmou. Usuários do programa de fidelidade da empresa recebem 105% do CDI sobre o saldo em conta. "Mesmo com juros caindo, a rentabilidade dessa conta é muito boa", disse o executivo.
A retenção dos usuários também atingiu níveis históricos. "O número de pessoas que entram e que ficam nunca foi maior na história do Mercado Pago", afirmou Cathcart, sinalizando que o crescimento dos ativos sob gestão não se limita à entrada de novos usuários, mas também a novos investimentos feitos por quem já utiliza a plataforma.
Os usuários ativos mensais do Mercado Pago cresceram 29% na comparação anual, chegando a 83 milhões. A carteira de crédito subiu 87%, de US$ 7,8 bilhões para US$ 14,6 bilhões, e a de cartão de crédito quase triplicou, de US$ 3,2 bilhões para US$ 6,6 bilhões.