Dupla Sena de Páscoa abre apostas e vai sortear R$ 35 milhões; veja como apostar

A Caixa informou que a Dupla de Páscoa, primeiro concurso especial das loterias do ano, inicia o período de apostas nesta segunda-feira, 6. O prêmio, estimado em R$ 35 milhões e será sorteado no dia 8 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa.

Como nos demais concursos especiais, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente.

O sorteio do concurso 2.449 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como apostar na Dupla de Páscoa?

As apostas para a Dupla de Páscoa podem ser feitas nas lotéricas de todo o país com o volante do concurso especial, no portal Loterias Caixa e app Loterias Caixa.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 35 milhões e aplique na Poupança receberá um rendimento de R$ 248 mil no primeiro mês. O valor também seria suficiente para comprar sete mansões em condomínios de luxo, no valor de R$ 5 milhões cada.

Essa é a sétima edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi o da Dupla de Páscoa de 2022, quando três apostas dividiram o total de R$ 32,2 milhões. Barra do Choça (BA), Governador Valadares (MG) e Santos (SP) foram os municípios ganhadores.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. O apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis para jogar na Dupla Sena.

O apostador também tem a opção de solicitar a Surpresinha, que é quando o sistema escolhe os números e pode ainda concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples custa R$ 2,50.

Como fazer bolão da Dupla de Páscoa?

Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores também podem participar de bolões. Basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Na Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.