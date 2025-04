Dupla de Páscoa: últimos dias para fazer as apostas; prêmio é de R$ 45 milhões

A Dupla de Páscoa, concurso especial das Loterias Caixa, está com as últimas oportunidades de aposta. O sorteio, marcado para o próximo sábado, 19, traz o maior prêmio da história da modalidade, estimado em R$ 45 milhões. As apostas podem ser realizadas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa ou pelo app Loterias Caixa.

Com o valor de R$ 45 milhões, o ganhador poderia adquirir cerca de 580 carros populares ou até 90 casas no valor de R$ 500 mil cada. Caso prefira aplicar o prêmio na Poupança da Caixa, o rendimento seria de R$ 238 mil no primeiro mês.

A Dupla de Páscoa é um concurso sem acúmulo. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e assim por diante. Este é o nono concurso especial da Dupla Sena, e o maior prêmio registrado até agora foi o de 2024, quando duas apostas dividiram R$ 37,5 milhões.

A aposta simples na Dupla Sena custa R$ 2,50 e permite que o apostador participe de dois sorteios por concurso. Para jogar, basta escolher entre 6 e 15 números de 50 disponíveis no volante, com a opção de "Surpresinha", onde o sistema escolhe os números.

, Além disso, é possível realizar apostas em grupo por meio do Bolão CAIXA, com preço mínimo de R$ 10. As cotas de bolão podem ser adquiridas tanto no portal quanto nas lotéricas, com tarifa adicional de 35% do valor da cota.