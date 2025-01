Dois apostadores ainda não tiraram prêmio de quase R$ 80 milhões da Mega da Virada

Oito apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena da Virada 2024 e dividiram o prêmio de R$ 635.486.165,38, o maior da História das loterias em todo o Brasil. Cada aposta vencedora levou um prêmio de R$ 79.435.770,67. Quer dizer, nem todas. Isso porque dois ganhadores de um bolão de Osasco (SP) ainda não tiveram seu valor retirado, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio do concurso 2.810 foi realizado pela Caixa Econômica Federal no dia 31 de dezembro do ano passado, e os números dessa 16ª edição foram: 01, 17, 19, 29, 50 e 57.

Segundo a Caixa, o rateio do prêmio principal ficou entre oito apostas: duas apostas de Brasília (DF); duas de Curitiba (PR), uma de Nova Lima (MG), uma de Pinhais (PR) e uma de Tupã (SP), todas já retiradas, além de uma aposta de Osasco (SP), esta ainda sem ter sido sacada.

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 ganhadores da quadra vão embolsar R$ 1.086,04 cada um.