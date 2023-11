Dívidas com o Fies: como renegociar os valores atrasados na Caixa?

A partir desta terça-feira, 7, estudantes que possuem dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) podem renegociar os valores atrasados na Caixa. O programa é do governo federal e, segundo as autoridades, mais de 1,2 milhão de estudantes, que somam R$ 51 bilhões em saldo devedor, estão aptos a participar.

As dívidas podem serem quitadas com descontos de até 99% do total devido e toda renegociação pode ser feita de maneira 100% digital, sem precisar comparecer a uma agência da Caixa.

Como renegociar o Fies na Caixa

Quem pode participar?

Para participar, os estudantes precisam ter contratos assinados até 2017. Isso porque, até este ano, os alunos podiam assinar contratos do Fies tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil.

Por onde será a renegociação?

As etapas ocorrem, até o momento, pelo SifesWeb. Nos próximos dias, também será possível renegociar pelo aplicativo Fies Caixa. No site, também é possível conferir o passo a passo de como iniciar a renegociação.

Condições de pagamento

As condições para renegociação são válidas até 31 de maio de 2024. Em caso de parcelamento, a parcela deverá ser de no mínimo R$ 200. Para analisar a inadimplência, o programa irá considerar a posição de atraso da dívida no dia 30 de junho de 2023, da seguinte forma: