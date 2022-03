Dinheiro faz dinheiro: conheça estratégia que pode te aposentar em 10 anos

Se você decidisse parar de trabalhar e se dedicasse só a fazer as coisas que são realmente valiosas para você, por quanto tempo conseguiria se manter sem diminuir o seu padrão de vida, vender seus bens ou pedir dinheiro emprestado? De acordo com um estudo recente feito pelo Banco Central, a maioria das famílias brasileiras não têm capacidade de se manter nem mesmo por um mês.

Por outro lado, para algumas pessoas, não existe mais a obrigação de trabalhar para ganhar dinheiro. Elas trabalham porque querem, porque fazem as coisas que gostam. São pessoas que alcançaram a liberdade financeira, ou seja, que possuem uma capacidade de geração de renda que garante que as contas do mês serão pagas - não importa o que aconteça.

Agora, qual a diferença entre quem depende de salário e de trabalho duro todos os dias e quem poderia, tranquilamente, parar de trabalhar hoje?

Como fazer o dinheiro trabalhar para você?

De acordo com Jerson Zanlorenzi, que é especialista em renda variável e responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual digital, o primeiro passo para a liberdade financeira é ter um plano concreto para gerir o seu dinheiro.

“Quando falamos sobre ‘dinheiro trabalhar para você' não existe receita mágica. O que existe é dedicação e controle. O mercado financeiro e os investimentos são muito generosos com quem é generoso com eles. Se você cuidar bem do seu dinheiro por muito tempo, o seu dinheiro cuidará melhor ainda de você”, diz Jerson.

Afinal, uma renda extra significativa (aqui estamos falando de 8, 10, 15 mil reais por mês) não surgirá em 6 meses, com você deixando o seu dinheiro na poupança. Mas sim com: aportes mensais, conhecimento e disciplina.

Conheça a técnica que pode te aposentar em 10 anos

O mercado possui ferramentas que devolvem o seu investimento sempre acrescido de um valor. Por exemplo, se você colocar R$500 reais em um investimento, depois de um tempo X ele retornará 600. Ou seja, os R$500 investidos, acrescidos de R$100 de rendimento. Se você investir de novo, retornará R$700 e assim por diante. Isso é o que chamamos de juros compostos.

Com o tempo, esse montante vai ser tão grande que, automaticamente, vai gerar um valor mensal o suficiente para que você possa se aposentar, ter um hobby, um luxo, trocar de carro ou financiar um apartamento.

Mas atenção: esqueça essa história de carro de luxo em uma semana, o mercado precisa de tempo, de organização e dos ativos certos. Depois de 10 anos operando no mercado, Jerson afirma: "Acompanho carteiras de clientes que têm de mil reais até 1 bilhão de reais, e essa estratégia funciona para todos.”

Ou seja, você não precisa começar com milhares de reais ou ter um salário alto para alcançar a liberdade financeira em 10 anos. Mas sim ter uma estratégia, um plano prático, para saber exatamente o que fazer com o seu dinheiro.

Confira os 3 passos da estratégia que Jerson Zanlorenzi criou:

1. Organizar as suas finanças para fugir da rota da pobreza

Ao contrário do que muitos pensam, ser financeiramente livre não é ser um milionário. Mas sim conseguir gerar dinheiro suficiente para cobrir a sua despesa mensal sem precisar trabalhar. Ou seja, é ter uma renda passiva - que não dependa do seu esforço - caindo na conta todos os meses.

Pode parecer óbvio, mas a organização financeira tem a ver com como você administra seu fluxo de receitas e despesas e não com o quanto você ganha. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$20 mil por mês, mas que gasta R$22 mil, está mais longe de alcançar a liberdade financeira do que uma que ganha R$5, mas guarda R$1 mil todos os meses.

Se você está no time dos que gastam tudo que ganham (ou pior, se você nem sabe direito se sobrará algum dinheiro no fim do mês), precisa mudar isso com urgência. Afinal, “o que não é medido, não pode ser melhorado”.

O primeiro passo para fazer o dinheiro trabalhar para você é se organizar financeiramente.

2. Ter uma reserva de emergência

A reserva de emergência é um dinheiro que você tem guardado só para cobrir despesas inesperadas do dia a dia, como um conserto no carro, um celular que quebrou ou uma emergência médica.

Essa reserva é o que vai te permitir colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, porque você sabe que estará coberto de qualquer imprevisto.

E de quanto deve ser essa reserva?

Concursado: 3 a 6 meses de salário

Assalariado: 6 meses a 1 ano de salário

Autônomo: Pelo menos 12 meses de salário

Uma boa opção é deixar esse dinheiro em um fundo DI com Taxa Zero, que tem rentabilidade diária - te paga juros todo dia - e liquidez também diária. Ou seja, que você pode resgatar a qualquer momento, sem período de carência. Recomendamos o BTG Tesouro Selic Simples.

3. Investir e Reinvestir o seu dinheiro

Com as finanças organizadas e uma reserva de emergência montada, chegou a hora de ver o dinheiro trabalhar para você. A regra aqui é: depois de pagar as contas e montar sua reserva, todo dinheiro que sobrar do seu orçamento será investido.

Mas, agora, no que investir?

O que não faltam são opções. Tudo vai depender do seu perfil de investidor, quanto dinheiro tem disponível, quanto está disposto a arriscar e quanto tempo tem para investir.

Por exemplo, investindo R$300 por mês, durante 5 anos, em um CDB com uma taxa de 12,5% ao ano, você teria ao final R$ 24.393,75. Já em 10 anos, esse valor seria de R$ 68.352,09. Parece bom?

Investindo um pouco mais ao mês, como R$600, ao final de 10 anos, você vai ter R$155.983,58 guardados. Ao final de 15 anos, esse valor já passa para R$365.537,12. Já em 20 anos, são R$787.024,14! O suficiente para te dar tranquilidade financeira.

Ainda, esse valor aplicado em um fundo imobiliário como o BCFF11, te renderia + R$ 7.000 de renda passiva por mês.

Veja que você pode começar com pouco e ir no seu ritmo. Nesse caso, a direção é mais importante que a velocidade.

