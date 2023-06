Dinheiro esquecido do PIS: saiba como sacar benefício de trabalhador falecido

A Caixa informou que R$ 25,4 bilhões estão disponíveis para saque. Este montante é referente ao saldo das cotas do PIS/Pasep. O dinheiro pode ser sacado até o dia 5 de agosto. Depois desta data, o valor será transferido ao Tesouro Nacional.

Tem direito a sacar as cotas quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público no período de 1971 a 1988, e que ainda não tenha sacado as cotas do PIS/PASEP. Também é possível sacar o dinheiro do beneficiário falecido.

Como sacar a cota do PIS/Pasep do trabalhador falecido

Os valores podem ser sacados pelo aplicativo FGTS, não sendo necessário comparecer às agências do banco. Para solicitar o saque, basta abrir o aplicativo e solicitar o saque na opção “Meus Saques”, depois “Outras Situações de Saque” e, em seguida, escolher a opção “PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador”, juntar os documentos necessários e confirmar a solicitação.

Segundo a Caixa, os documentos necessários são o seguinte: documento de identidade do beneficiário, certidão PIS/PASEP/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte, ou declaração de dependentes habilitados à pensão emitida pelo órgão pagador do benefício, e confirmar a solicitação.

Caso o trabalhador se enquadre em qualquer hipótese de saque FGTS e tenha conta PIS-PASEP, o saldo dessa conta é liberado em conjunto com o FGTS. Dúvidas: Em caso de dúvida, os trabalhadores podem acessar o Aplicativo FGTS ou ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.